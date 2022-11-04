***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKabin içi alan ve ürünlerin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve satışı amacıyla kurulan ve THY A.O.'nun ("THY") %30 hissedarı olduğu TCI Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("TCI"), hava araçlarının koltuk dizaynı, üretimi, pazarlaması ve satışı amacıyla kurulan ve THY A.O.'nun %45 hissedarı olduğu Uçak Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("TSI") ve hava platformlarında kabin içi eğlence ve internet hizmet sağlayıcı sistemleri tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı ve satış sonrası hizmetleri amacıyla kurulan ve Ortaklığımızın %100 iştiraki THY Teknik A.Ş'nin ("THY Teknik") %80 hissedarı olduğu Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Cornea")'nin uzun süreli stratejik entegrasyonunun sağlanması amacıyla söz konusu şirketlerin tek bir şirket altında birleştirilmesi konusunda ön çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmalar neticesinde Yönetim Kurulumuz1. TSI, TCI ve Cornea şirketlerimizin TCI çatısı altında birleştirilmesi,2. Kibar Holding A.Ş'nin TSI'daki %50 hissesinin THY tarafından satın alınması,3. Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Cornea'daki %20 hissesinin THY tarafından satın alınması,kararlarını almıştır.Alınan kararlar neticesinde birleşme ve satın alımlarla ilgili süreçler başlatılmış olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076770BIST