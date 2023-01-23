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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2023 06:23
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 24.12.2021 ve 29.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız
Ortaklığımız ve Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 dönemini kapsayan iki yıllık 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin ücretler ve sosyal haklarına ilişkin maddelerinde yapılacak iyileştirici düzenlemelerde mutabakata varılmıştır.
Buna göre 31.12.2022 tarihindeki ücretlere, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2022 indeks sayısının Haziran 2022 indeks sayısına göre değişim oranına ilave olarak %4,60 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.
      
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103602


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