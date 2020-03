***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKadir Coşkun Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02.08.2016 +902124636363/13630 ir@thy.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 702940 / 212823Özge Şahin Yatırımcı İlişkileri Şefi 02.07.2009 +902124636363/11841 ir@thy.comHilal Özmen Mühendis 01.02.2019 +902124636363/12976 ir@thy.comNazire Şahan Korkmaz Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 27.11.2017 +902124636363/12195 ir@thy.comBurak Tavukçuoğlu Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 01.03.2019 +902124636363/19832 ir@thy.comÇağatay Kaan Türkoğlu Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 01.04.2019 +902124636363/16104 ir@thy.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET İLKER AYCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.04.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Komitesi Başkanı Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı, DEİK bünyesindeki Türkiye-ABD, Türkiye-Kanada, Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseyi üyelikleri, Türkiye Futbol Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, We World Express Limited Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş.,Yönetim Kurulu Başkanı 0 C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi BaşkanıMECİT EŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 29.03.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 0 A Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Başkan VekiliSALİM ARDA ERMUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.06.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, Viyana Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Asbaşkanı 0 A Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi ÜyesiBİLAL EKŞİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 21.10.2016 İcrada Görevli Değil Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili TEC LTD Müdürler Kurulu Üyesi, TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı 0 A Bağımsız Üye DeğilMİTHAT GÖRKEM AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Pilot 04.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Genel Havacılık VİP Uçakları Operasyon Başkanı, Sorumlu Kaptan Pilot T.C Cumhurbaşkanlığı Uçakları Sorumlu Kaptan Pilot (Ek görevli), THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiORHAN BİRDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, TOSFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiOGÜN ŞANLIER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.04.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi İstanbul Medya Akademisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766367 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMEHMET MUZAFFER AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.04.2007 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Denetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Dost Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Portmobil Yönetim Kurulu Başkanı, Kimya Teknik Yönetim Kurulu Üyesi,KVK Teknoloji Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766367 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiFATMANUR ALTUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı, KADEM Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, ESKAR (Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766367 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBİLAL EKŞİ Genel Müdür Elektronik Mühendisi Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili TEC LTD Müdürler Kurulu Üyesi, TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri Yönetim Kurulu BaşkanıMURAT ŞEKER Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Endüstri Mühendisi Genel Müdür (Mali) Yardımcısı TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Boğaziçi Üniversitesi Yarı Zamanlı Eğitmen, SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET BOLAT Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı TAI Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET AKİF KONAR Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Mühendis Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı TCI Kabin İçi Sistemleri Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET OLMUŞTUR Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiABDULKERİM ÇAY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı TCI Kabin içi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Başkan vekili, Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş. (TSI) Başkanı, THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. Başkan vekiliALİ SERDAR YAKUT Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcısı THY Teknik A.Ş Başkan Vekili, CORNEA Havacılık Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAYKUT ALPA Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı, Uçuş Eğitim Başkanı, Sorumlu Kaptan PilotTURHAN ÖZEN Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Vergi İade Aracılık A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTürk Hava Yolları Teknik A.Ş. Teknik Bakım 960850000 960850000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTHY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Havaalanı İşletmeciliği ve Havacılık Eğitimi 23000000 23000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGüneş Ekspres Havacılık A.Ş. Hava Taşımacılığı 106000000 53000000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkTHY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. İkram Hizmetleri 30000000 15000000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkTGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yer Hizmetleri 12100000 6050000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkTHY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. Havacılık Yakıtları 50000000 25000000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkUçak Koltuk Üretimi San. ve Tic. A.Ş. Uçak Kabin İçi Ürünleri 29700000 14850017 TRY 50 Bağlı OrtaklıkTCI Kabin İçi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Uçak Kabin İçi Ürünleri 94000000 47000000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkP&W T.T. Uçak Bakım Merkezi Ltd. Şti. Teknik Bakım 77735000 38090150 TRY 49 Bağlı OrtaklıkGoodrich T.T. Servis Merkezi Ltd. Şti. Teknik Bakım 3202125 1280850 TRY 40 Bağlı OrtaklıkVergi İade Aracılık A.Ş. KDV İade ve Danışmanlık 3000000 900000 TRY 30 Bağlı OrtaklıkTHY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi Havalimanı İşletmeciliği ve Yatırımları 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTHY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. Hava Kargo ve Kurye Taşımacılığı & Yatırımları 2500000 10000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkCornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uçak İçi Eğlence Sistemleri Yazılım ve Bakımı 48568000 38854400 TRY 80 Bağlı OrtaklıkWe World Ekspres Limited Kargo ve Kurye taşımacılığı 3000000 1350000 USD 45 Bağlı OrtaklıkAir Albania SHPK Hava Yolcu & Kargo Taşımacılığı 5000000 2450000 USD 49 Bağlı Ortaklık