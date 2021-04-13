***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET İLKER AYCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.04.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Komitesi Başkanı Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı, DEİK bünyesindeki Türkiye-ABD, Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseyi üyelikleri, Türkiye Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı, THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, We World Express Limited Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş.,Yönetim Kurulu Başkanı, THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 0 C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi BaşkanıMECİT EŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akademisyen 29.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Başkan Vekili İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 0 A