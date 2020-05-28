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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

28.05.2020 08:01
GÜNCEL HABERLER



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2020
Karar Sayısı
94
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                     Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun  27.05.2020 tarih, 94 sayılı kararıyla onaylanmış olan 31 Mart 2020 tarihli konsolide finansal tablolar ile yönetim kurulu faaliyet raporu ektedir. Buna göre
 
a)    Söz konusu finansal tablolar ile faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
 
b)    Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)     Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki faaliyetlerle birlikte, Ortaklığımız'ın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
 
                                                  TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
 
 
 
 
Dr. Zekeriya DEMİR                           Doç. Dr. Murat ŞEKER         Bilal EKŞİ
Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı    Genel Müdür (Mali) Yrd.       Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847100


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TIRE 6,93 39.741.569 % 0,00  
RYSAS 6,64 82.437.403 % 0,00  
RYGYO 5,00 60.287.243 % 0,00  
SAYAS 3,56 5.840.061 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3046 8,3463 % 0,29  
Frank 6,9802 7,0223 % 0,16  
Riyal 1,8012 1,8102 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 11,17  
Altın Gr. 375 375 2,57  
Cumhuriyet 2.435 2.465 18,50  
Tam 2.507 2.529 19,10  
Yarım 1.223 1.236 9,30  
Çeyrek 612 619 4,70  
Gümüş.Ons 17,36 17,40 0,12  
Gümüş Gr. 3,78 3,79 0,02  
B. Petrol 34,09 34,09 -0,65  
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