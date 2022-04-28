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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

28.04.2022 08:00
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2022
Karar Sayısı
111
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun  27.04.2022 tarih, 111 sayılı kararıyla onaylanmış olan 31 Mart 2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir. Buna göre
a)    Söz konusu Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b)    Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)     Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki faaliyetlerle birlikte, Ortaklığımız'ın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
                                                  TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Metin GÜLŞEN                                  Doç. Dr. Murat ŞEKER         Bilal EKŞİ
  Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı    Genel Müdür (Mali) Yrd.       Genel Müdür  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024645


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Çeyrek 1.466 1.499 23,05  
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Gümüş Gr. 11,18 11,19 0,18  
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