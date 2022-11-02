***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/11/2022Karar Sayısı278Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıOrtaklığımız Yönetim Kurulu'nun 02.11.2022 tarih, 278 sayılı kararıyla onaylanmış olan 30 Eylül 2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir. Buna görea) Söz konusu Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini,b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki faaliyetlerle birlikte, Ortaklığımız'ın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.Saygılarımızla,TÜRK HAVA YOLLARI A.O.Metin GÜLŞEN Doç. Dr. Murat ŞEKER Bilal EKŞİMuhasebe ve Mali Kontrol Başkanı Genel Müdür (Mali) Yrd. Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076339BIST