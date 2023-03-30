***TI4* *ISP* *TI6* *TBP* *IYS*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2023 18:07
***TI4******ISP******TI6******TBP******IYS*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TBP, TI4, TI6, IYS]
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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12.02.2016
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AYNES) tarafından ihraç edilen "TRSAYNSK1619 ve TRSAYNS51619 ISIN kodlu borçlanma araçlarına" ("AYNES Kıymetleri") ilişkin anapara ve kupon faizi ödemelerinin yapılmaması nedeniyle, Şirketimiz tarafından kurucusu olduğumuz TI4, TBP, TI6 ve IYS takas kodlu fonlarımız adına gerçekleştirilen alacak takibi neticesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından AYNES Kıymetleri'ne ilişkin anapara ve kupon faizlerinin ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ilgili tutarlar 30/03/2023 tarihi itibari ile söz konusu fon hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129870
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0511
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1941
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.220,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 11,42
|Açılış
|: 1.220,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.220,31
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1647
|19,1688
|% 0,25
|
|Euro
|20,9087
|20,9369
|% 0,86
|
|Sterlin
|23,6500
|23,7686
|% 0,65
|
|Frank
|20,8940
|21,0199
|% 0,68
|
|Riyal
|5,0911
|5,1167
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|13,25
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|9,24
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.200
|8.299
|23,00
|
|Yarım
|4.020
|4.061
|11,00
|
|Çeyrek
|2.010
|2.030
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|0,27
|
|B. Petrol
|78,48
|78,48
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
-
17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem