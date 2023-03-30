***TI4* *ISP* *TI6* *TBP* *IYS*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TI4******ISP******TI6******TBP******IYS*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TBP, TI4, TI6, IYS]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2016Bildirim İçeriğiAçıklamalarAynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AYNES) tarafından ihraç edilen "TRSAYNSK1619 ve TRSAYNS51619 ISIN kodlu borçlanma araçlarına" ("AYNES Kıymetleri") ilişkin anapara ve kupon faizi ödemelerinin yapılmaması nedeniyle, Şirketimiz tarafından kurucusu olduğumuz TI4, TBP, TI6 ve IYS takas kodlu fonlarımız adına gerçekleştirilen alacak takibi neticesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından AYNES Kıymetleri'ne ilişkin anapara ve kupon faizlerinin ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ilgili tutarlar 30/03/2023 tarihi itibari ile söz konusu fon hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129870BIST