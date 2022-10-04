***TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [TIRE]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarYILDIZ PAZARŞirketin Eski UnvanıMondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıMondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Eski Bülten AdıMONDI TIRE KUTSANYeni Bülten AdıMONDI TURKEYEski KodTIREYeni KodMNDTRKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/11/2022AçıklamalarBorsamız Yıldız Pazar'ında işlem görmekte olan Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ticaret unvanının "Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 05/10/2022 tarihinden itibaren "MONDI TURKEY" olarak değiştirilecektir. Mevcut "TIRE" işlem kodu 01/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "MNDTR" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067116BIST