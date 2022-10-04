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***TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

04.10.2022 18:44
***TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği


***TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler [TIRE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
YILDIZ PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Eski Bülten Adı
MONDI TIRE KUTSAN
Yeni Bülten Adı
MONDI TURKEY
Eski Kod
TIRE
Yeni Kod
MNDTR
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/11/2022
Açıklamalar

Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem görmekte olan Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ticaret unvanının "Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 05/10/2022 tarihinden itibaren "MONDI TURKEY" olarak değiştirilecektir. Mevcut "TIRE" işlem kodu 01/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "MNDTR" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067116


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DERHL 4,41 103.486.450 % 9,98  
DAPGM 43,88 48.580.543 % 9,97  
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Cumhuriyet 6.812 6.915 129,00  
Tam 6.877 6.970 97,00  
Yarım 3.351 3.405 48,00  
Çeyrek 1.678 1.703 24,00  
Gümüş.Ons 21,08 21,11 0,39  
Gümüş Gr. 12,61 12,63 0,26  
B. Petrol 91,84 91,84 2,98  
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