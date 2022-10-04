***TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
04.10.2022 18:44
***TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Kod Değişikliği
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
YILDIZ PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Eski Bülten Adı
MONDI TIRE KUTSAN
Yeni Bülten Adı
MONDI TURKEY
Eski Kod
TIRE
Yeni Kod
MNDTR
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/11/2022
Açıklamalar
Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem görmekte olan Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ticaret unvanının "Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 05/10/2022 tarihinden itibaren "MONDI TURKEY" olarak değiştirilecektir. Mevcut "TIRE" işlem kodu 01/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "MNDTR" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067116
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,3299
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5569
En Düşük
18,1735
18:051.030,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 16,66
|Açılış
|: 1.030,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5637
|18,5793
|% 0,16
|
|Euro
|18,5424
|18,5569
|% 1,81
|
|Sterlin
|21,1704
|21,2766
|% 1,11
|
|Frank
|18,8603
|18,9739
|% 1,30
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|24,55
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|17,45
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.877
|6.970
|97,00
|
|Yarım
|3.351
|3.405
|48,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.703
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,26
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|2,98
|