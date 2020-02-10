***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:52
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818016
BIST
16:34118.188
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -2.826,74
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:346,0195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:346,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:34304,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,74
|Açılış
|: 304,49
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,54
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|47.422.638
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|9.222.643
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,49
|784.479.935
|% 10,09
|
|DESA
|5,64
|44.252.941
|% 9,73
|
|BOSSA
|9,60
|46.799.758
|% 9,09
|
|LINK
|28,26
|3.346.968
|% -15,14
|
|DOKTA
|46,30
|58.554.785
|% -14,97
|
|GYHOL
|25,48
|8.635.871
|% -12,74
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|144.435
|% -11,04
|
|THYAO
|14,04
|1.772.627.772
|% -2,97
|
|TSPOR
|3,49
|784.479.935
|% 10,09
|
|PETKM
|3,96
|519.860.059
|% -3,65
|
|ASELS
|23,98
|494.995.347
|% -1,96
|
|KRDMD
|2,83
|475.239.245
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,23
|344.416.352
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|784.479.935
|% 10,09
|
|EKGYO
|1,63
|348.291.573
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|475.239.245
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|348.009.928
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7625
|7,8015
|% 0,44
|
|Frank
|6,1324
|6,1693
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5997
|1,6077
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,93
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,76
|
|Yarım
|969
|994
|2,31
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
|