***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:38
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825581
BIST
17:27103.657
En Yüksek
|Değişim
|: -5,42%
|| -5.943,79
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:276,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:276,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1101
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:27329,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,32
|Açılış
|: 329,04
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,05
|18.015.861
|% -18,67
|
|TUCLK
|4,60
|24.012.548
|% -15,75
|
|UTPYA
|4,26
|6.207.533
|% -15,31
|
|GLBMD
|2,10
|2.735.802
|% -14,98
|
|TGSAS
|4,60
|2.724.443
|% -14,97
|
|THYAO
|10,48
|958.831.930
|% -5,92
|
|ASELS
|27,68
|835.831.109
|% -7,24
|
|GARAN
|9,34
|395.956.411
|% -6,88
|
|TUPRS
|93,40
|256.437.586
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,28
|251.888.831
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,25
|180.424.987
|% -3,85
|
|ODAS
|1,86
|220.687.199
|% -10,14
|
|KARSN
|1,67
|191.481.313
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,28
|251.888.831
|% -6,17
|
|THYAO
|10,48
|958.831.930
|% -5,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0119
|8,0521
|% 1,29
|
|Frank
|6,5664
|6,6060
|% 1,68
|
|Riyal
|1,6269
|1,6350
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,87
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|8,56
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|4,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|37,09
|37,09
|-8,18
|