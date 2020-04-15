***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:27
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838072
BIST
12:0295.979
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -2.570,50
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
12:026,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0389
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8592
En Düşük
6,8079
12:027,4939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
12:02377,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,96
|Açılış
|: 377,80
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|5.900.035
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|13.872.117
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|BURVA
|17,01
|1.797.134
|% -9,95
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|27.448.416
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|INFO
|4,88
|3.458.445
|% -9,80
|
|THYAO
|10,68
|1.281.060.941
|% -2,02
|
|ASELS
|26,34
|980.969.300
|% -3,45
|
|PGSUS
|60,30
|770.459.890
|% -2,11
|
|GARAN
|8,39
|492.360.834
|% -2,21
|
|TSPOR
|5,36
|301.263.973
|% 3,08
|
|THYAO
|10,68
|1.281.060.941
|% -2,02
|
|YKBNK
|1,94
|202.215.497
|% -4,90
|
|IHLAS
|0,63
|55.204.433
|% -5,97
|
|IHLGM
|1,04
|91.017.920
|% -5,45
|
|MNDRS
|1,50
|119.583.747
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5559
|8,5988
|% -0,29
|
|Frank
|7,0844
|7,1270
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8184
|1,8276
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-15,62
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.471
|-9,20
|
|Tam
|2.478
|2.543
|-9,50
|
|Yarım
|1.205
|1.237
|-4,60
|
|Çeyrek
|604
|619
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,38
|15,43
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|-1,05
|