***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:40
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866401
BIST
12:00990
En Yüksek
|Değişim
|: -4,34%
|| -44,88
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
989
12:007,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1312
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,2144
12:008,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1071
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,5597
12:00487,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,87
|Açılış
|: 487,30
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,11
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.653.279
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|224.414
|% 9,85
|
|RTALB
|51,70
|129.489.242
|% 9,58
|
|GLRYH
|17,96
|39.851.652
|% 8,32
|
|CEMAS
|1,35
|32.023.555
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.287.714
|% -10,00
|
|KRONT
|22,86
|3.404.642
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|6.109.703
|% -10,00
|
|KRDMA
|3,24
|4.970.606
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,72
|823.383.471
|% -8,99
|
|SISE
|5,75
|542.562.233
|% 0,00
|
|GARAN
|6,29
|409.654.486
|% -2,78
|
|ASELS
|14,44
|371.607.198
|% -5,44
|
|AKBNK
|4,57
|314.272.267
|% -2,77
|
|EKGYO
|1,72
|823.383.471
|% -8,99
|
|TSKB
|0,99
|105.308.627
|% -4,81
|
|SISE
|5,75
|542.562.233
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,39
|205.860.818
|% -7,72
|
|YKBNK
|1,96
|154.936.978
|% -4,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,6132
|9,6614
|% 1,54
|
|Frank
|8,0239
|8,0722
|% 1,43
|
|Riyal
|1,9554
|1,9652
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.061
|-2,22
|
|Altın Gr.
|487
|487
|7,99
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|-22,00
|
|Tam
|3.299
|3.471
|10,70
|
|Yarım
|1.602
|1.672
|-4,60
|
|Çeyrek
|803
|841
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,40
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,01
|