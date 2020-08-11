***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 12:06
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867916
BIST
13:241.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
13:247,2321
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1056
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
13:248,5438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0719
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
13:24462,56
En Yüksek
|Değişim
|: -3,32%
|| -15,89
|Açılış
|: 462,42
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,00
BIST En Aktif Hisseler13:24
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KENT
|1.720,60
|1.479.716
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|210.377
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|750.278
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|201.030.926
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|2.991.266
|% -9,99
|
|GLRYH
|18,04
|66.465.242
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|8.181.908
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|1.473.797
|% -9,93
|
|ASELS
|18,01
|1.149.455.017
|% -0,11
|
|THYAO
|11,18
|1.110.424.784
|% 5,87
|
|EKGYO
|1,99
|796.508.140
|% 0,51
|
|GARAN
|6,76
|673.987.173
|% 2,89
|
|SISE
|6,10
|592.980.282
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,99
|796.508.140
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,10
|278.034.237
|% 2,94
|
|AKBNK
|4,87
|566.785.037
|% 2,31
|
|GARAN
|6,76
|673.987.173
|% 2,89
|
|THYAO
|11,18
|1.110.424.784
|% 5,87
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2284
|7,2321
|% -1,44
|
|Euro
|8,5337
|8,5438
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,4616
|9,5091
|% -1,07
|
|Frank
|7,9052
|7,9528
|% -0,95
|
|Riyal
|1,9251
|1,9348
|% -1,32
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-40,12
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,66
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|-124,00
|
|Tam
|3.072
|3.152
|-127,02
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-61,44
|
|Çeyrek
|745
|762
|-30,72
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,24
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|0,40
|