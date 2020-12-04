***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 12:46
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891393
BIST
15:241.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
15:247,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
15:249,4830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
15:24461,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,24
|Açılış
|: 461,55
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler15:24
|SNPAM
|17,38
|4.793.242
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|603.420.492
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.064.347
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,98
|11.530.361
|% 9,91
|
|IDGYO
|7,02
|6.634.494
|% 9,86
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|TKNSA
|14,54
|810.565.528
|% -9,86
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,42
|8.517.473
|% -8,11
|
|PETKM
|4,52
|2.503.396.262
|% 6,10
|
|TSKB
|1,94
|1.443.916.246
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,84
|1.378.680.189
|% 7,17
|
|SELEC
|15,70
|1.063.711.062
|% -5,82
|
|GARAN
|9,14
|825.760.906
|% -0,65
|
|TSKB
|1,94
|1.443.916.246
|% -5,83
|
|PETKM
|4,52
|2.503.396.262
|% 6,10
|
|DOHOL
|2,84
|1.378.680.189
|% 7,17
|
|EKGYO
|2,15
|417.222.351
|% -0,92
|
|IHLAS
|1,22
|187.555.040
|% -0,81
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7866
|7,7930
|% 0,27
|
|Euro
|9,4764
|9,4830
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,4707
|10,5232
|% 0,45
|
|Frank
|8,7292
|8,7817
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0708
|2,0812
|% 0,23
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,84
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|2,24
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|1,08
|
|Çeyrek
|740
|756
|0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|49,26
|49,26
|0,55
|