***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:57
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929919
BIST
12:251.350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,49
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:258,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0848
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1985
En Düşük
8,0986
12:259,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0824
|Açılış
|: 9,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8596
En Düşük
9,7531
12:25467,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,57
|Açılış
|: 467,40
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:25
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.473.629
|% 9,52
|
|FENER
|34,86
|74.808.042
|% 8,94
|
|JANTS
|765,00
|46.436.934
|% 7,82
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.647.991
|% -10,00
|
|YAYLA
|2,86
|8.616.780
|% -9,78
|
|BNTAS
|5,00
|35.057.472
|% -9,75
|
|ANELE
|4,47
|80.986.981
|% -9,70
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,44
|673.034.693
|% -1,98
|
|GARAN
|6,98
|479.239.366
|% -1,55
|
|EREGL
|18,22
|463.024.493
|% -0,05
|
|KRDMD
|7,14
|325.195.980
|% -0,83
|
|THYAO
|11,17
|232.570.544
|% 0,09
|
|YKBNK
|2,07
|224.805.862
|% -2,36
|
|PETKM
|6,44
|673.034.693
|% -1,98
|
|ODAS
|2,48
|177.272.811
|% -8,82
|
|GARAN
|6,98
|479.239.366
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,83
|118.148.596
|% -0,54
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1887
|8,1920
|% 1,05
|
|Euro
|9,8448
|9,8513
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,3540
|11,4110
|% 0,74
|
|Frank
|8,8756
|8,9291
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1723
|2,1832
|% 0,77
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,70
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.151
|29,25
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|14,15
|
|Çeyrek
|745
|762
|6,94
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,73
|