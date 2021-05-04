***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 10:06
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934314
BIST
10:161.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.421
10:168,3200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0726
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3200
En Düşük
8,2393
10:1610,0025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0471
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0115
En Düşük
9,9291
10:16477,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,53
|Açılış
|: 477,16
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,34
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:16
|DITAS
|15,29
|1.085.850
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|10.967.008
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.830.748
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,19
|3.747
|% -41,38
|
|VAKFN
|21,30
|3.143.433
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,40
|4.154.507
|% -6,02
|
|VERTU
|28,54
|14.776.210
|% -5,50
|
|EUKYO
|4,10
|246.049
|% -4,21
|
|THYAO
|12,77
|322.516.109
|% -1,16
|
|EREGL
|19,22
|126.686.533
|% 1,37
|
|GARAN
|7,38
|123.230.507
|% 0,14
|
|KOZAL
|117,00
|110.242.177
|% 1,04
|
|PETKM
|6,85
|93.387.649
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,12
|53.545.384
|% 0,00
|
|THYAO
|12,77
|322.516.109
|% -1,16
|
|PEKGY
|1,40
|24.350.845
|% 6,06
|
|TSKB
|1,28
|21.880.665
|% 0,79
|
|GARAN
|7,38
|123.230.507
|% 0,14
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-6,79
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,01
|
|B. Petrol
|67,54
|67,54
|-0,02
|