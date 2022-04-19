***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 15:51
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022000
BIST
15:542.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,68
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
15:5414,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0300
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
15:5415,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0422
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:54927,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,87
|Açılış
|: 927,50
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
926,80
BIST En Aktif Hisseler15:52
|DAGHL
|19,29
|9.627.126
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.236.694
|% 9,95
|
|KLSYN
|1,98
|41.115.966
|% 8,20
|
|BOSSA
|44,66
|25.951.921
|% 7,93
|
|IHEVA
|1,17
|31.499.202
|% 7,34
|
|ISGYO
|11,07
|53.368.133
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|76.275.283
|% -9,98
|
|EDATA
|18,05
|43.769.578
|% -9,70
|
|AVGYO
|3,50
|28.096.814
|% -8,85
|
|PEGYO
|1,48
|27.561.575
|% -8,64
|
|GARAN
|14,24
|2.386.976.144
|% -1,25
|
|THYAO
|37,76
|2.014.209.997
|% 0,32
|
|KRDMD
|16,25
|2.004.243.508
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,24
|1.741.248.248
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,90
|1.642.410.644
|% 1,75
|
|ODAS
|2,49
|1.105.892.648
|% 4,62
|
|TSKB
|2,01
|739.644.212
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,24
|1.741.248.248
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,92
|811.724.529
|% 0,69
|
|DOHOL
|3,83
|686.827.673
|% 1,32
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6591
|14,6633
|% 0,18
|
|Euro
|15,8219
|15,8303
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,0097
|19,1051
|% 0,11
|
|Frank
|15,4579
|15,5510
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8970
|3,9166
|% 0,32
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,75
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|6.160
|6.253
|-47,00
|
|Tam
|6.121
|6.273
|-57,62
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|-27,87
|
|Çeyrek
|1.484
|1.517
|-13,94
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,72
|
Seans Raporu
15:52
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16:07PAGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 168 adet işlem
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16:06IHEVA
Yüzde 7.34 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 501, 988 adet işlem
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16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 46 artarak (% 0.41 ) 2, 817
-
16:05XU100
Endeks 2, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 36, 050.00 milyon TL de
-
16:05KLSYN
Yüzde 8.20 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 995, 023 adet işlem