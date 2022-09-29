***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:25
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066125
BIST
17:213.076
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -122,38
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.076
17:2118,5301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:2118,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:21981,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,97
|Açılış
|: 981,56
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:21
|BFREN
|1.390,40
|23.983.693
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|HEKTS
|53,55
|1.924.923.552
|% -10,00
|
|ALARK
|56,30
|441.156.635
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.047.822
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|161.025.054
|% -9,96
|
|AVOD
|2,36
|74.721.587
|% -9,92
|
|THYAO
|66,00
|3.641.243.204
|% -4,28
|
|ASELS
|29,26
|3.215.391.894
|% 1,81
|
|YKBNK
|6,85
|2.074.452.833
|% -2,97
|
|HEKTS
|53,55
|1.924.923.552
|% -10,00
|
|GARAN
|18,64
|1.795.965.832
|% -3,17
|
|SKBNK
|1,83
|945.081.132
|% -1,61
|
|TSKB
|2,39
|987.416.532
|% 2,14
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,85
|2.074.452.833
|% -2,97
|
|ZOREN
|3,18
|896.833.199
|% -7,83
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5271
|18,5301
|% 0,06
|
|Euro
|18,0589
|18,0726
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,2436
|20,3452
|% 0,78
|
|Frank
|18,7882
|18,9014
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9166
|4,9412
|% 0,39
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,51
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.615
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.219
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-1,00
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36ULUFA
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 255 adet işlem
-
17:33BAGFS
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 425, 851 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 51 kaybederek (% -3.40 ) 3, 371
-
17:32XU100
Endeks 3, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 45 altında . İşlem hacmi 45, 843.00 milyon TL de
-
17:32GRNYO
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 877 adet işlem