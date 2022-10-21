***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 10:10
***TIRE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TIRE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TIRE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073234
BIST
11:423.907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,81
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:4218,6051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:4218,1576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0505
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1478
11:42969,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,06
|Açılış
|: 969,22
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:42
|SMRTG
|75,90
|362.795.271
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|19.509.943
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.868.573
|% 9,99
|
|KRVGD
|15,55
|76.373.920
|% 9,97
|
|ORGE
|24,04
|59.304.120
|% 9,97
|
|ETILR
|8,70
|47.585.371
|% -6,25
|
|DAGHL
|28,74
|11.802.040
|% -4,20
|
|MZHLD
|117,00
|49.069.084
|% -3,86
|
|SMART
|8,14
|13.079.068
|% -3,55
|
|SONME
|43,48
|6.576.767
|% -3,55
|
|THYAO
|98,50
|2.163.789.187
|% -0,56
|
|TUPRS
|375,90
|1.429.758.215
|% 2,09
|
|YKBNK
|9,59
|908.426.110
|% -1,03
|
|AKBNK
|15,55
|792.559.605
|% -1,27
|
|HALKB
|8,83
|792.492.979
|% 1,49
|
|EKGYO
|4,50
|543.806.593
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,59
|908.426.110
|% -1,03
|
|HALKB
|8,83
|792.492.979
|% 1,49
|
|ISGYO
|7,27
|624.378.523
|% 9,65
|
|TSKB
|2,83
|243.334.562
|% 1,07
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5932
|18,6051
|% -0,01
|
|Euro
|18,1467
|18,1576
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,6708
|20,7745
|% -0,76
|
|Frank
|18,3879
|18,4986
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,09
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.621
|-7,47
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.594
|6.702
|-7,00
|
|Yarım
|3.213
|3.277
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|-1,13
|