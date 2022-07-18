***TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.07.2022 16:26
***TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler TIRE
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
TIRE 1 MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E AYŞE AYDAR 1.328,490
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045859
BIST
16:512.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 41,63
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:5117,5801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1477
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:5118,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2928
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:51967,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,37
|Açılış
|: 967,92
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:49
|POLTK
|678,80
|10.421.071
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.953.619
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.374.553
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.880.642
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.305.115
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,00
|35.931.820
|% -3,99
|
|CANTE
|54,85
|39.946.112
|% -3,77
|
|THYAO
|50,85
|3.769.286.844
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.385.933.714
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,03
|1.266.687.799
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.145.428.483
|% 3,42
|
|ODAS
|3,54
|975.259.897
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,04
|1.267.009.102
|% 2,36
|
|ODAS
|3,53
|975.828.505
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,53
|1.145.727.881
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|245.145.551
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,47
|801.031.435
|% 2,42
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5734
|17,5843
|% 0,87
|
|Euro
|17,9961
|18,0042
|% 1,64
|
|Sterlin
|21,0790
|21,1847
|% 1,31
|
|Frank
|18,1080
|18,2171
|% 1,77
|
|Riyal
|4,6665
|4,6899
|% 0,64
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|4,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,89
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.545
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.189
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,53
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03ECZYT
Yüzde 8.00 oranında artışla 70.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 783 adet işlem
-
17:02ECILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 961, 196 adet işlem
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, FROTO
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 76 artarak (% 1.75 ) 2, 197
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, HUBVC, NIBAS, TURGG, UFUK, RTALB, RAYSG, GESAN, EUKYO, KONKA