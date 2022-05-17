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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

17.05.2022 19:04
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("Mondi Olmuksan") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 17.05.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
1. Şirketimiz ile Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin birleşmesi ile birlikte Şirket unvanının Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesinin genel kurula önerilmesine  
2. Buna istinaden Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine
3. Esas sözleşme tadili için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve 
4. Esas sözleşme değişikliği yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesine
oybirliği karar verilmiştir. 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031006


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