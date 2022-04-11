***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmemizin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair değişiklik 11/04/2022 tarihinde tescil olmuş, 11/04/2022 tarih 10556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Güncel esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 11/04/2022 11/04/2022 10556http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019175BIST