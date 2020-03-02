***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.03.2020 23:27
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864
Transferler
22.177.008 -22.177.008 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.938 75.736.359 75.860.297 75.860.297
Dönem Karı (Zararı)
75.736.359 75.736.359 75.736.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.938 123.938 123.938
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161
Diğer Düzeltmeler
0 0
Transferler
75.736.359 -75.736.359 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.933.713 -16.144.653 -18.078.366 -18.078.366
Dönem Karı (Zararı)
-16.144.653 -16.144.653 -16.144.653
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.933.713 -1.933.713
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.043.128 61.434.396
Dönem Karı (Zararı)
-16.144.653 75.736.359
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.144.653 75.736.359
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.708.610 111.022.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11 32.378.126 24.978.686
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.730.579 20.413.201
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -496.706 20.170.028
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.663.667 243.173
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.563.618 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.946.434 3.632.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.962.544 5.543.082
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -16.110 -1.593.286
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -317.623
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.331.051 25.191.460
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23.i -1.281.814 -333.725
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.i.i 62.286.222 48.909.756
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 26.275.922 29.514.661
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -63.949.279 -52.899.232
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.982.521 23.894.301
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.666.152 11.782.069
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-326.253 1.131.057
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -326.253 1.131.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.751.013 -104.448.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
159.536.424 -104.643.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
159.536.424 -104.643.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
94.850 227.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 94.850 227.522
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -1.746.038 137.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 51.008.217 -49.196.719
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.a -3.390.811 4.729.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.a -147.917.086 37.443.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.292.438 24.073.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.624.648 13.370.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.465.123