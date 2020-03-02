***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.958.440 3.185.797 -44.459.715 22.177.008 189.658.864 189.658.864Transferler22.177.008 -22.177.008 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)123.938 75.736.359 75.860.297 75.860.297Dönem Karı (Zararı)75.736.359 75.736.359 75.736.359Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)123.938 123.938 123.938Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161Diğer Düzeltmeler0 0Transferler75.736.359 -75.736.359 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.933.713 -16.144.653 -18.078.366 -18.078.366Dönem Karı (Zararı)-16.144.653 -16.144.653 -16.144.653Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.933.713 -1.933.713Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI105.043.128 61.434.396Dönem Karı (Zararı)-16.144.653 75.736.359Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-16.144.653 75.736.359Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.708.610 111.022.947Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11 32.378.126 24.978.686Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.730.579 20.413.201Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -496.706 20.170.028Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.663.667 243.173Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.563.618 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.946.434 3.632.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.962.544 5.543.082Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -16.110 -1.593.286Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -317.623Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.331.051 25.191.460Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23.i -1.281.814 -333.725Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.i.i 62.286.222 48.909.756Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 26.275.922 29.514.661Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -63.949.279 -52.899.232Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.982.521 23.894.301Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 2.666.152 11.782.069Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-326.253 1.131.057Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -326.253 1.131.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler53.751.013 -104.448.062Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler159.536.424 -104.643.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)159.536.424 -104.643.458Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler94.850 227.522İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 94.850 227.522Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -1.746.038 137.425Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 51.008.217 -49.196.719Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.a -3.390.811 4.729.420Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.a -147.917.086 37.443.675İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-58.292.438 24.073.208İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-89.624.648 13.370.467Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.465.123