***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161Transferler75.736.359 -75.736.359Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.973.684 -22.973.684 -22.973.684Dönem Karı (Zararı)-22.973.684 -22.973.684 -22.973.684Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 53.453.652 -22.973.684 242.545.477 242.545.477Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795Transferler-16.144.653 16.144.653 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.984.681 17.984.681 17.984.681Dönem Karı (Zararı)17.984.681 17.984.681 17.984.681Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 17.984.681 265.425.476 265.425.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.492.044 46.727.758Dönem Karı (Zararı)17.984.681 -22.973.684Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.984.681 -22.973.684Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.896.202 29.583.366Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 17.826.151 14.241.309Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler448.680 4.728.467Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 814.005 -1.828.861Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -365.325 2.298.213Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 4.259.115Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.676.350 872.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.868.178 1.525.295Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 191.825 767.623Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-383.653 -1.420.788Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.538.308 15.815.521Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -27.090 -205.212Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 11.670.243 38.650.624Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri3.222.489 14.572.327Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-13.327.334 -37.202.218Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-11.864.484 -4.225.638Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -74.265 -1.440.983Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.654.538 -407.440Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.654.538 -407.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.215.881 42.729.667Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.294.872 111.630.525İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.294.872 111.630.525Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-153.811 80.508İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -153.811 80.508Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)24 1.404.948 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -48.226.461 36.900.163Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -9.096.454 -5.643.044Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 99.539.294 -97.506.589İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.792.582 -41.130.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)68.746.712 -56.375.732Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)949.414 1.314.025Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler178.018 1.860.130İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)178.018 1.860.130Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 444.493 -2.030.907İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.471.312 -3.875.144Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)514.166 -676.244Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.957.146 -3.198.900Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları47.096.764 49.339.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.604.720 -307.774Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.303.817YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.323.521 -9.173.715Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.467.827 412.992Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.467.827 412.992Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -23.854.946 -23.569.247Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.854.946 -23.534.585Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.662Verilen Nakit Avans ve Borçlar-11.936.402 13.982.540Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9 -11.936.402 13.982.540FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.616.435 -28.324.229Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri152.435.248 204.284.377Kredilerden Nakit Girişleri13 152.435.248 204.284.377Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-163.201.242 -190.500.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -163.201.242 -190.500.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.035.213 -3.546.097Ödenen Faiz-10.842.318 -38.767.721Alınan Faiz27.090 205.212YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.447.912 9.229.814NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.447.912 9.229.814DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.591.756 5.565.072DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.143.844 14.794.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.143.844 11.591.756Ticari Alacaklar367.607.260 329.950.995İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 367.607.260 329.950.995Diğer Alacaklar1.095.717 941.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.095.717 941.906Türev Araçlar341.090 1.746.038Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24 341.090 1.746.038Stoklar8 144.725.598 96.133.812Peşin Ödenmiş Giderler16.271.498 7.175.044İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16.271.498 7.175.044Diğer Dönen Varlıklar3.447.230 3.455.456İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.447.230 3.455.456ARA TOPLAM535.632.237 450.995.007TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR535.632.237 450.995.007DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller998.583 998.583Maddi Duran Varlıklar10 291.294.810 287.327.348Arazi ve Arsalar8.632.107 8.632.107Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.777.845 2.744.382Binalar49.821.253 49.963.890Tesis, Makine ve Cihazlar177.383.965 181.564.906Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar12.231.548 11.929.295Özel Maliyetler0 2.404Yapılmakta Olan Yatırımlar40.448.092 32.490.364Kullanım Hakkı Varlıkları12 5.971.784 8.566.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 9.867.575 8.449.284Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.867.575 8.449.284Peşin Ödenmiş Giderler9 13.770.931 1.834.529İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13.770.931 1.834.529Ertelenmiş Vergi Varlığı22 8.215.961 3.882.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR330.119.644 311.059.002TOPLAM VARLIKLAR865.751.881 762.054.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 257.118.159 269.165.477İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar257.118.159 269.165.477Banka Kredileri251.827.924 262.593.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.290.235 6.571.560Ticari Borçlar278.969.856 191.224.487İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 61.261.071 30.468.489İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 217.708.785 160.755.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.056.739 3.107.325Diğer Borçlar3.012.779 2.834.761İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 35.539 35.539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.977.240 2.799.222Türev Araçlar937.326 492.833Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24 937.326 492.833Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 4.259.416 0Kısa Vadeli Karşılıklar9.325.780 10.550.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.104.427 8.137.388Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.221.353 2.413.178Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.054.251 10.097.105İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.054.251 10.097.105ARA TOPLAM570.734.306 487.472.554TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER570.734.306 487.472.554UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.986.456 2.831.436İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.986.456 2.831.436Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.986.456 2.831.436Uzun Vadeli Karşılıklar27.605.643 24.309.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27.605.643 24.309.224TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.592.099 27.140.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER600.326.405 514.613.214ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar265.425.476 247.440.795Ödenmiş Sermaye15 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 17.766.158 17.766.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-51.944 -51.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.768.215 -10.768.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.768.215 -10.768.215Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.768.215 -10.768.215Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.185.797 3.185.797Yasal Yedekler15 3.185.797 3.185.797Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları37.308.999 53.453.652Net Dönem Karı veya Zararı17.984.681 -16.144.653TOPLAM ÖZKAYNAKLAR265.425.476 247.440.795TOPLAM KAYNAKLAR865.751.881 762.054.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 541.937.696 520.058.404 286.513.630 262.175.508Satışların Maliyeti17 -438.880.527 -448.911.111 -229.552.816 -230.986.845TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)103.057.169 71.147.293 56.960.814 31.188.663BRÜT KAR (ZARAR)103.057.169 71.147.293 56.960.814 31.188.663Genel Yönetim Giderleri18 -43.085.248 -41.031.719 -21.932.360 -19.540.146Pazarlama Giderleri18 -29.110.919 -26.260.395 -14.382.940 -13.439.561Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 22.485.411 71.560.746 11.363.703 43.259.637Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -23.843.870 -50.405.694 -12.594.927 -31.762.629ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.502.543 25.010.231 19.414.290 9.705.964Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 830.053 407.441 830.053 185.558Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -3.484.591 -4.259.115 -826.470 -4.259.115FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.848.005 21.158.557 19.417.873 5.632.407Finansman Gelirleri21 5.019.726 4.907.237 2.420.741 1.149.947Finansman Giderleri21 -13.957.315 -50.480.461 -7.296.103 -23.007.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.910.416 -24.414.667 14.542.511 -16.225.134Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 74.265 1.440.983 -3.214.862 -4.065.437Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.259.416 0 -4.259.416 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.333.681 1.440.983 1.044.554 -4.065.437SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.984.681 -22.973.684 11.327.649 -20.290.571DÖNEM KARI (ZARARI)17.984.681 -22.973.684 11.327.649 -20.290.571Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.984.681 -22.973.684 11.327.649 -20.290.571Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 23 0,00090000 -0,00115000 0,00057000 0,00101000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.984.681 -22.973.684 11.327.649 -20.290.571Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.984.681 -22.973.684 11.327.649 -20.290.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866919BIST