***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler75.736.359 -75.736.359 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.591.100 -16.591.100 -16.591.100Dönem Karı (Zararı)-16.591.100 -16.591.100 -16.591.100Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 53.453.652 -16.591.100 248.928.061 248.928.061Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-16.144.653 16.144.653 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.423.694 28.423.694 28.423.694Dönem Karı (Zararı)28.423.694 28.423.694 28.423.694Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 28.423.694 275.864.489 275.864.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.075.572 82.988.296Dönem Karı (Zararı)28.423.695 -16.591.100Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28.423.695 -16.591.100Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.916.316 55.509.735Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 22.566.647 19.174.225Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler326.574 7.196.407Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 814.005 527.030Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -487.431 2.410.262Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 4.259.115Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.515.964 3.381.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.371.254 4.485.148Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -144.713 -317.623Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler289.423 -785.542Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.216.383 25.112.398Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -31.462 -205.212Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 18.462.709 52.525.842Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri3.313.813 18.167.688Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-19.528.677 -45.375.920Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-15.224.427 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 4.139.720 -25.442Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.624.545 670.164Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.624.545 670.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.923.102 48.821.805Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.617.053 117.435.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.617.053 117.435.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-143.669 144.327İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -143.669 144.327Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)24 801.906 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -28.602.846 36.469.831Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -5.960.790 -1.913.050Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 44.525.151 -107.869.090İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.170.292 -42.046.681İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37.354.859 -65.822.409Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)601.979 2.785.256Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.031.424 171.838İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.031.424 171.838Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 -167.608 -164.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.454.608 1.762.030Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)485.406 -420.756Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.969.202 2.182.786Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları56.263.113 87.740.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.908.101 -2.499.211Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.279.440 -2.252.933YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.830.158 -36.873.340Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.437.834 -644.382Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.437.834 -644.382Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -37.805.149 -44.804.275Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.805.149 -44.804.275Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-14.462.843 8.575.317Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9 -14.462.843 8.575.317FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.720.744 -45.165.589Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri137.500.000 10.500.000Kredilerden Nakit Girişleri13 137.500.000 10.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-118.265.993 -3.100.228Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -118.265.993 -3.100.228Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları917.984 -244.731Ödenen Faiz-18.462.709 -52.525.842Alınan Faiz31.462 205.212YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)966.158 949.367NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)966.158 949.367DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.591.756 5.565.072DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.557.914 6.514.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.557.914 11.591.756Ticari Alacaklar357.643.292 329.950.995İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 357.643.292 329.950.995Diğer Alacaklar1.085.575 941.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.085.575 941.906Türev Araçlar944.133 1.746.038Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24 944.133 1.746.038Stoklar8 125.224.089 96.133.812Peşin Ödenmiş Giderler13.135.834 7.175.044İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 13.135.834 7.175.044Diğer Dönen Varlıklar2.970.050 3.455.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.970.050 3.455.456ARA TOPLAM513.560.887 450.995.007TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR513.560.887 450.995.007DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller998.583 998.583Maddi Duran Varlıklar10 298.201.661 287.327.348Arazi ve Arsalar8.632.107 8.632.107Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.723.838 2.744.382Binalar51.211.824 49.963.890Tesis, Makine ve Cihazlar174.863.883 181.564.906Mobilya ve Demirbaşlar12.551.720 11.929.295Özel Maliyetler0 2.404Yapılmakta Olan Yatırımlar48.218.289 32.490.364Kullanım Hakkı Varlıkları12 4.365.628 8.566.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 9.000.185 8.449.284Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.000.185 8.449.284Peşin Ödenmiş Giderler9 16.297.371 1.834.529İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.297.371 1.834.529Ertelenmiş Vergi Varlığı22 8.022.001 3.882.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR336.885.429 311.059.002TOPLAM VARLIKLAR850.446.316 762.054.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 286.276.573 269.165.477İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar286.276.573 269.165.477Banka Kredileri281.827.924 262.593.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.448.649 6.571.560İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar218.199.600 191.224.487İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 37.638.781 30.468.489İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 180.560.819 160.755.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.709.304 3.107.325Diğer Borçlar4.866.182 2.834.761İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 35.539 35.539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.830.643 2.799.222Türev Araçlar325.224 492.833Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar24 325.224 492.833Kısa Vadeli Karşılıklar10.206.980 10.550.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.649.089 8.137.388Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.557.891 2.413.178Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.066.307 10.097.105İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.066.307 10.097.105ARA TOPLAM543.650.170 487.472.554TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER543.650.170 487.472.554UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.670.981 2.831.436İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.670.981 2.831.436Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.670.981 2.831.436Uzun Vadeli Karşılıklar29.260.676 24.309.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 29.260.676 24.309.224TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.931.657 27.140.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER574.581.827 514.613.214ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar275.864.489 247.440.795Ödenmiş Sermaye15 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 17.766.158 17.766.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-51.944 -51.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.768.215 -10.768.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.768.215 -10.768.215Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.768.215 -10.768.215Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.185.797 3.185.797Yasal Yedekler15 3.185.797 3.185.797Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları37.308.999 53.453.652Net Dönem Karı veya Zararı28.423.694 -16.144.653TOPLAM ÖZKAYNAKLAR275.864.489 247.440.795TOPLAM KAYNAKLAR850.446.316 762.054.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 828.935.538 787.062.798 286.997.842 267.004.394Satışların Maliyeti17 -681.042.534 -665.900.626 -242.162.007 -216.989.515TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)147.893.004 121.162.172 44.835.835 50.014.879BRÜT KAR (ZARAR)147.893.004 121.162.172 44.835.835 50.014.879Genel Yönetim Giderleri18 -63.584.244 -57.514.125 -20.498.996 -16.482.406Pazarlama Giderleri18 -44.367.800 -37.609.410 -15.256.881 -11.349.015Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 43.427.743 70.971.986 20.942.332 -588.760Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -47.853.074 -45.034.337 -24.009.204 5.371.357ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.515.629 51.976.286 6.013.086 26.966.055Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.007.887 670.163 177.834 262.722Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -3.632.432 -4.259.115 -147.841 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.891.084 48.387.334 6.043.079 27.228.777Finansman Gelirleri7.272.767 -2.200.171Finansman Giderleri21 -20.899.603 -67.660.058 -6.942.288 -17.179.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.283.974 -16.565.658 6.373.558 7.849.009Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 4.139.721 -25.442 4.065.455 -1.466.425Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 4.259.416 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.139.721 -25.442 -193.961 -1.466.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.423.695 -16.591.100 10.439.013 6.382.584DÖNEM KARI (ZARARI)28.423.695 -16.591.100 10.439.013 6.382.584Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.423.695 -16.591.100 10.439.013 6.382.584Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00142000 0,00083000 0,00052000 0,00032000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.423.695 -16.591.100 10.439.013 6.382.584Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.423.695 -16.591.100 10.439.013 6.382.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884688BIST