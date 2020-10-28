***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2020 14:10
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
75.736.359 -75.736.359 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.591.100 -16.591.100 -16.591.100
Dönem Karı (Zararı)
-16.591.100 -16.591.100 -16.591.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 53.453.652 -16.591.100 248.928.061 248.928.061
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-16.144.653 16.144.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.423.694 28.423.694 28.423.694
Dönem Karı (Zararı)
28.423.694 28.423.694 28.423.694
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 37.308.999 28.423.694 275.864.489 275.864.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.075.572 82.988.296
Dönem Karı (Zararı)
28.423.695 -16.591.100
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.423.695 -16.591.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.916.316 55.509.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 22.566.647 19.174.225
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
326.574 7.196.407
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 814.005 527.030
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -487.431 2.410.262
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 4.259.115
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.515.964 3.381.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.371.254 4.485.148
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -144.713 -317.623
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
289.423 -785.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.216.383 25.112.398
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -31.462 -205.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 18.462.709 52.525.842
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.313.813 18.167.688
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-19.528.677 -45.375.920
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.224.427 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 4.139.720 -25.442
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.624.545 670.164
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.624.545 670.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.923.102 48.821.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.617.053 117.435.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.617.053 117.435.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.669 144.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -143.669 144.327
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 801.906 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -28.602.846 36.469.831
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -5.960.790 -1.913.050
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 44.525.151 -107.869.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.170.292 -42.046.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.354.859 -65.822.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
601.979 2.785.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.031.424 171.838
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.031.424 171.838
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 -167.608 -164.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.454.608 1.762.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
485.406 -420.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.969.202 2.182.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.263.113 87.740.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.908.101 -2.499.211
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.279.440 -2.252.933
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.830.158 -36.873.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.437.834 -644.382
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.437.834 -644.382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -37.805.149 -44.804.275
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.805.149 -44.804.275
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-14.462.843 8.575.317
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9 -14.462.843 8.575.317
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.720.744 -45.165.589
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
137.500.000 10.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
13 137.500.000 10.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.265.993 -3.100.228
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -118.265.993 -3.100.228
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
917.984 -244.731
Ödenen Faiz
-18.462.709 -52.525.842
Alınan Faiz
31.462 205.212
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
966.158 949.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
966.158 949.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.591.756 5.565.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.557.914 6.514.439
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.557.914 11.591.756
Ticari Alacaklar
357.643.292 329.950.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 357.643.292 329.950.995
Diğer Alacaklar
1.085.575 941.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.085.575 941.906
Türev Araçlar
944.133 1.746.038
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24 944.133 1.746.038
Stoklar
8 125.224.089 96.133.812
Peşin Ödenmiş Giderler
13.135.834 7.175.044
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.135.834 7.175.044
Diğer Dönen Varlıklar
2.970.050 3.455.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.970.050 3.455.456
ARA TOPLAM
513.560.887 450.995.007
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
513.560.887 450.995.007
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
998.583 998.583
Maddi Duran Varlıklar
10 298.201.661 287.327.348
Arazi ve Arsalar
8.632.107 8.632.107
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.723.838 2.744.382
Binalar
51.211.824 49.963.890
Tesis, Makine ve Cihazlar
174.863.883 181.564.906
Mobilya ve Demirbaşlar
12.551.720 11.929.295
Özel Maliyetler
0 2.404
Yapılmakta Olan Yatırımlar
48.218.289 32.490.364
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 4.365.628 8.566.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.000.185 8.449.284
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.000.185 8.449.284
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.297.371 1.834.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.297.371 1.834.529
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 8.022.001 3.882.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
336.885.429 311.059.002
TOPLAM VARLIKLAR
850.446.316 762.054.009
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 286.276.573 269.165.477
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
286.276.573 269.165.477
Banka Kredileri
281.827.924 262.593.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.448.649 6.571.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
218.199.600 191.224.487
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 37.638.781 30.468.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 180.560.819 160.755.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.709.304 3.107.325
Diğer Borçlar
4.866.182 2.834.761
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 35.539 35.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.830.643 2.799.222
Türev Araçlar
325.224 492.833
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
24 325.224 492.833
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.206.980 10.550.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 7.649.089 8.137.388
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.557.891 2.413.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.066.307 10.097.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.066.307 10.097.105
ARA TOPLAM
543.650.170 487.472.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
543.650.170 487.472.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.670.981 2.831.436
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.670.981 2.831.436
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.670.981 2.831.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.260.676 24.309.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 29.260.676 24.309.224
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.931.657 27.140.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
574.581.827 514.613.214
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
275.864.489 247.440.795
Ödenmiş Sermaye
15 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 17.766.158 17.766.158
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-51.944 -51.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.768.215 -10.768.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.768.215 -10.768.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.768.215 -10.768.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.185.797 3.185.797
Yasal Yedekler
15 3.185.797 3.185.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.308.999 53.453.652
Net Dönem Karı veya Zararı
28.423.694 -16.144.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
275.864.489 247.440.795
TOPLAM KAYNAKLAR
850.446.316 762.054.009
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 828.935.538 787.062.798 286.997.842 267.004.394
Satışların Maliyeti
17 -681.042.534 -665.900.626 -242.162.007 -216.989.515
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
147.893.004 121.162.172 44.835.835 50.014.879
BRÜT KAR (ZARAR)
147.893.004 121.162.172 44.835.835 50.014.879
Genel Yönetim Giderleri
18 -63.584.244 -57.514.125 -20.498.996 -16.482.406
Pazarlama Giderleri
18 -44.367.800 -37.609.410 -15.256.881 -11.349.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 43.427.743 70.971.986 20.942.332 -588.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -47.853.074 -45.034.337 -24.009.204 5.371.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.515.629 51.976.286 6.013.086 26.966.055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.007.887 670.163 177.834 262.722
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -3.632.432 -4.259.115 -147.841 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.891.084 48.387.334 6.043.079 27.228.777
Finansman Gelirleri
7.272.767 -2.200.171
Finansman Giderleri
21 -20.899.603 -67.660.058 -6.942.288 -17.179.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.283.974 -16.565.658 6.373.558 7.849.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 4.139.721 -25.442 4.065.455 -1.466.425
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 4.259.416 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.139.721 -25.442 -193.961 -1.466.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.423.695 -16.591.100 10.439.013 6.382.584
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.423.695 -16.591.100 10.439.013 6.382.584
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.423.695 -16.591.100 10.439.013 6.382.584
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00142000 0,00083000 0,00052000 0,00032000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.423.695 -16.591.100 10.439.013 6.382.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.423.695 -16.591.100 10.439.013 6.382.584
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884688
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