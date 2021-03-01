***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -8.834.502 3.185.797 -22.282.707 75.736.359 265.519.161 265.519.161Diğer Düzeltmeler0 0Transferler75.736.359 -75.736.359 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.933.713 -16.144.653 -18.078.366 -18.078.366Dönem Karı (Zararı)-16.144.653 -16.144.653 -16.144.653Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.933.713 -1.933.713 -1.933.713Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -10.768.215 3.185.797 53.453.652 -16.144.653 247.440.795 247.440.795Diğer Düzeltmeler0 0Transferler-16.144.653 16.144.653 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.606.659 64.144.573 55.537.914 55.537.914Dönem Karı (Zararı)64.144.573 64.144.573 64.144.573Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.606.659 -8.606.659 -8.606.659Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 17.766.158 -51.944 -19.374.874 3.185.797 37.308.999 64.144.573 302.978.709 302.978.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.385.391 105.043.128Dönem Karı (Zararı)64.144.573 -16.144.653Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)64.144.573 -16.144.653Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.653.166 75.708.610Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 , 11, 12 38.544.601 32.378.126Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.483.728 8.730.579Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.874.140 -496.706Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -609.588 2.663.667Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 6.563.618Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.884.922 6.946.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.875.460 6.962.544Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 9.462 -16.110Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.361.400 23.331.051Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23.i -50.447 -1.281.814Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.i.i 27.088.175 62.286.222Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 5.203.139 26.275.922Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -42.602.267 -63.949.279Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.409.727 1.982.521Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -1.135.708 2.666.152Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.614.206 -326.253Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 2.614.206 -326.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.392.417 53.751.013Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-88.573.544 159.536.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-88.573.544 159.536.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 94.850İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 94.850Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)26 1.008.969 -1.746.038Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -49.456.253 51.008.217Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.a -4.142.763 -3.390.811Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.a 148.652.870 -147.917.086İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)34.050.230 -58.292.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)114.602.640 -89.624.648Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 485.534 1.465.123Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.958.511 1.560.661İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.958.511 1.560.661Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 3.172.861 -1.964.956İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.286.232 -4.895.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 -2.156.143 -3.058.415Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 3.442.375 -1.836.956Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları110.190.156 113.314.970Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -2.804.765 -5.968.025Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 -2.303.817YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-87.904.091 -35.662.088Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.199.083 412.496Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.199.083 412.496Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 , 11 -89.674.385 -55.806.855Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-89.674.385 -55.806.855Verilen Nakit Avans ve Borçlar571.211 19.732.271Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9.b 571.211 19.732.271FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.935.844 -63.354.356Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri441.500.000 326.000.000Kredilerden Nakit Girişleri13 441.500.000 326.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-433.093.917 -323.154.158Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -433.093.917 -323.154.158Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.132.123 -5.195.790Ödenen Faiz-26.260.251 -62.286.222Alınan Faiz50.447 1.281.814YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.454.544 6.026.684NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.454.544 6.026.684DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.591.756 5.565.072DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.137.212 11.591.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.137.212 11.591.756Ticari Alacaklar462.316.201 329.950.995İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 462.316.201 329.950.995Diğer Alacaklar941.906 941.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 941.906 941.906Türev Araçlar737.069 1.746.038Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar26 737.069 1.746.038Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar8 146.199.653 96.133.812Peşin Ödenmiş Giderler11.317.807 7.175.044İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 11.317.807 7.175.044Diğer Dönen Varlıklar5.611.599 3.455.456İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 5.611.599 3.455.456ARA TOPLAM634.261.447 450.995.007TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR634.261.447 450.995.007DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller998.583 998.583Maddi Duran Varlıklar10 340.015.073 287.327.348Arazi ve Arsalar8.632.107 8.632.107Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.915.136 2.744.382Binalar53.516.194 49.963.890Tesis, Makine ve Cihazlar225.101.552 181.564.906Mobilya ve Demirbaşlar19.551.448 11.929.295Özel Maliyetler2.404 2.404Yapılmakta Olan Yatırımlar30.296.232 32.490.364Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.759.473 8.566.978Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 9.460.611 8.449.284Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.460.611 8.449.284Peşin Ödenmiş Giderler9 1.263.318 1.834.529İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.263.318 1.834.529Ertelenmiş Vergi Varlığı24 7.169.653 3.882.280TOPLAM DURAN VARLIKLAR361.666.711 311.059.002TOPLAM VARLIKLAR995.928.158 762.054.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 274.521.270 269.165.477İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar274.521.270 269.165.477Banka Kredileri271.827.924 262.593.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 2.693.346 6.571.560Ticari Borçlar343.004.955 191.224.487İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 64.518.719 30.468.489İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 278.486.236 160.755.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.592.859 3.107.325Diğer Borçlar4.793.266 2.834.761İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 35.539 35.539İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.757.727 2.799.222Türev Araçlar3.665.693 492.833Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26 3.665.693 492.833Kısa Vadeli Karşılıklar9.712.680 10.550.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.308.964 8.137.388Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.403.716 2.413.178Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 13.539.480 10.097.105İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.539.480 10.097.105ARA TOPLAM652.830.203 487.472.554TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER652.830.203 487.472.554UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.152.579 2.831.436İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.152.579 2.831.436Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.152.579 2.831.436Uzun Vadeli Karşılıklar38.966.667 24.309.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 38.966.667 24.309.224TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.119.246 27.140.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER692.949.449 514.613.214ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar302.978.709 247.440.795Ödenmiş Sermaye18 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 17.766.158 17.766.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-51.944 -51.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.374.874 -10.768.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.374.874 -10.768.215Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -19.374.874 -10.768.215Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.185.797 3.185.797Yasal Yedekler18 3.185.797 3.185.797Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları37.308.999 53.453.652Net Dönem Karı veya Zararı64.144.573 -16.144.653TOPLAM ÖZKAYNAKLAR302.978.709 247.440.795TOPLAM KAYNAKLAR995.928.158 762.054.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.212.400.546 1.031.041.045Satışların Maliyeti19 -999.937.321 -878.453.876TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)212.463.225 152.587.169BRÜT KAR (ZARAR)212.463.225 152.587.169Genel Yönetim Giderleri20 -87.656.416 -71.241.405Pazarlama Giderleri20 -59.153.187 -49.449.219Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 71.066.347 92.068.889Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -55.127.719 -60.056.877ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)81.592.250 63.908.557Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.018.226 326.253Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -3.632.432 -6.563.618FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)78.978.044 57.671.192Finansman Gelirleri23 17.399.210 8.157.591Finansman Giderleri23 -33.368.389 -79.307.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)63.008.865 -13.478.501Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 1.135.708 -2.666.152Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.135.708 -2.666.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)64.144.573 -16.144.653DÖNEM KARI (ZARARI)64.144.573 -16.144.653Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları64.144.573 -16.144.653Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00321000 -0,00081000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.606.659 -1.933.713Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.758.324 -2.417.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.151.665 483.429Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 2.151.665 483.429Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.606.659 -1.933.713TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.537.914 -18.078.366Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.537.914 -18.078.366http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914262BIST