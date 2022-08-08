***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.08.2022 19:44
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Gündemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.08.2022
Genel Kurul Tarihi 31.08.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Yan Giriş Levent, Şişli, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi
6 - Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi
7 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EK 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 EK 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 EK 4 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2. Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefetini tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz birleşme işlemine dair bilgilendirilecektir.
Bu çerçevede özetle, duyuru metninde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranı %57,2, hisse değişim oranı 0,60574162 olarak belirlenmiştir. Uzman kuruluş tarafından yapılan hesaplamalar ışığında Şirketimizde artırılacak 149.680.268,66 TL sermaye karşılığında ihraç olunacak payların Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin pay sahiplerine, her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,60574162 adet Şirketimiz payı verilecektir.
4. Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefetini tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz ayrılma hakkının kullanımı hususlarında bilgilendirilecektir. Ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi ve açıklamalar ekte yer almaktadır.
5. Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmenin onaylanmasının görüşülmesi
Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPKn'na tabi olmamız ve paylarımızın halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu, SPKn, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince birleşme sözleşmesi ve birleşme işlemi genel kurulun onayına sunulacaktır.
6. Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi
Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPK'nın 22/07/2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24060 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin esas sözleşme tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirketimizin esas sözleşme tadilinin uygun bulunmasına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na da başvurulmuş olup, onayın yakın zamanda genel kurul toplantı tarihinden önce alınması planlanmaktadır. Tadil tasarısı ekte sunulmaktadır.
7. Dilek ve temenniler
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053192
BIST