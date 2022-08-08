***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Gündemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Tarihi 31.08.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Yan Giriş Levent, Şişli, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi6 - Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi7 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EK 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EK 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 EK 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 EK 4 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2. Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3. Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesiŞirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefetini tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz birleşme işlemine dair bilgilendirilecektir.Bu çerçevede özetle, duyuru metninde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, uzman kuruluş raporu uyarınca birleşme oranı %57,2, hisse değişim oranı 0,60574162 olarak belirlenmiştir. Uzman kuruluş tarafından yapılan hesaplamalar ışığında Şirketimizde artırılacak 149.680.268,66 TL sermaye karşılığında ihraç olunacak payların Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin pay sahiplerine, her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,60574162 adet Şirketimiz payı verilecektir.4. Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesiŞirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi SPKn 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olup, SPKn ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri uyarınca birleşme işleminin onaylanacağı genel kurula katılarak olumsuz oy veren ve muhalefetini tutanağa geçiren ve 15 Nisan 2022 tarihinde pay sahibi olanlar veya temsilcileri paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu maddede pay sahiplerimiz ayrılma hakkının kullanımı hususlarında bilgilendirilecektir. Ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi ve açıklamalar ekte yer almaktadır.5. Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmenin onaylanmasının görüşülmesiŞirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPKn'na tabi olmamız ve paylarımızın halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu, SPKn, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince birleşme sözleşmesi ve birleşme işlemi genel kurulun onayına sunulacaktır.6. Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesiŞirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında SPK'nın 22/07/2022 tarih ve E-29833736-106.01.01-24060 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin esas sözleşme tadili pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirketimizin esas sözleşme tadilinin uygun bulunmasına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'na da başvurulmuş olup, onayın yakın zamanda genel kurul toplantı tarihinden önce alınması planlanmaktadır. Tadil tasarısı ekte sunulmaktadır.7. Dilek ve temennilerKamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053192BIST