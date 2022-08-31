***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Tarihi 31.08.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Yan Giriş Levent, Şişli, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi6 - Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi7 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EK 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EK 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 EK 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 EK 4 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı.2. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin esas sözleşme tadili, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış şekliyle genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBirleşme Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 EK-1 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 EK-2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarBirleşme işlemi genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandığından, ayrılma hakkı kullanım süreci yürütülmeyecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059163BIST