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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.09.2022 15:57
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucunun Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.08.2022
Genel Kurul Tarihi 31.08.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Yan Giriş Levent, Şişli, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi
6 - Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi
7 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EK 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EK 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 EK 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 EK 4 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Şirketimizin Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı.
2. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin esas sözleşme tadili, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış şekliyle genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.09.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EK-1 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 EK-2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
31.08.2022 tarihli Olağanüstü genel kurul toplantısı sonuçları Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 30.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuya saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066342


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Tam 6.693 6.762 30,00  
Yarım 3.256 3.306 15,00  
Çeyrek 1.633 1.653 7,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,16 0,32  
Gümüş Gr. 11,42 11,43 0,21  
B. Petrol 86,42 86,42 -0,76  
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