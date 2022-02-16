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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2022 16:19
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda sona ermesi sebebiyle, Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugünkü (16/02/2022) toplantısında, (i) Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tutarının belirlendiği üzere 400.000.000 TL (dört yüz milyon Türk Lirası) olarak devamına ve geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına, (ii) ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi için ekteki tadil tasarısının onaylanmasına, (iii) Tadil tasarısı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") başvurularak, gerekli izin ve onayların alınmasına, (iv) SPK ve Bakanlık izinlerinin alınması sonrasında tadil tasarısının Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002091


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