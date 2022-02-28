***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2022 19:15
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2022 tarihinde onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair esas sözleşme değişiklik talebi, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 28.02.2022 tarihinde onaylanmıştır. Tadil tasarısı Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005376
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|1.092.074
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|ISKUR
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|1.097.250
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|ALCAR
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|KAPLM
|47,34
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|% 9,99
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|EDATA
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|9.981.648
|% 9,95
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|PKENT
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|11.812.415
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|AEFES
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|% -9,99
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|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
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|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
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|YKBNK
|3,58
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|% -2,45
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|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
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|HUNER
|2,84
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|% 6,37
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|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|13,8509
|13,8541
|% 0,42
|
|Euro
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|15,6474
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,5328
|18,6258
|% 0,46
|
|Frank
|15,0549
|15,1456
|% 1,40
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|Riyal
|3,6842
|3,7027
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.907
|1.907
|16,42
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,46
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
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|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
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|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,22
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|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,13
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|B. Petrol
|97,94
|97,94
|3,82
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