***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.04.2022 16:26
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
SPK Başvuru Tarihi 18.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 11.04.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2022 tarihinde onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair esas sözleşme değişiklik talebi, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 28.02.2022 tarihinde onaylanmıştır. Tadil tasarısı Genel Kurul' da pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oyçokluğu ile Şirket Esas Sözleşmesi' nin ''Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye'' başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline karar verildi.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Mondi Tire Kutsan Esas Sözleşme Tadili Bakanlık ve SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019172
BIST
18:052.449
En Yüksek
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|: 2,33%
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|: 923,44
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930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISFIN
|4,62
|439.522.319
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.512.558
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|EPLAS
|21,38
|35.636.543
|% 9,98
|
|KONKA
|18,07
|218.300.509
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.596.891
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.536.653
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|64.045.598
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.483.742
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|33.851.991
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.315.626.578
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.004.550.196
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.774.853.470
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.093.812.468
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.970.567.965
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|1.818.371.382
|% 5,34
|
|YKBNK
|5,02
|3.093.812.468
|% 7,49
|
|TSKB
|1,74
|876.150.913
|% 9,43
|
|GARAN
|13,88
|6.315.626.578
|% 4,36
|
|SKBNK
|1,17
|438.920.399
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6905
|14,6945
|% -0,33
|
|Euro
|16,0005
|16,0146
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,1021
|19,1979
|% -0,30
|
|Frank
|15,7164
|15,8111
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9051
|3,9247
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|3,55
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,02
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|B. Petrol
|98,44
|98,44
|-4,34
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Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
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Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
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17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
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17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem