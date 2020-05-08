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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.05.2020 10:55
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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

                   Şirketimiz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle  çalışanlarının sağlığını, faaliyetlerinin devamını ve faaliyet gösterdiği piyasanın güvenliğini korumak amacıyla kamu otoritelerinin aldığı tedbirlerle eşgüdümlü olarak gerekli önlemleri zamanında ve etkin şekilde almaktadır.  Henüz Covid 19 Türkiye'de başlamadan önce, tedbir ve hazırlık amacıyla, yönetim ekibinden oluşan merkezi bir kriz masası ve ayrıca her fabrika işletmemiz nezdinde de yerel kriz yönetimi masalar oluşturularak ve gerekli tüm önlemler gecikmeksizin alınmıştır.
 
Şirket olarak, çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumun sağlığını korumak ve aynı zamanda kesintisiz bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek için tüm çabayı göstermekteyiz.  Bu çabalarımızın ve önlemlerimizin sonucu olarak Şirketimiz, herhangi bir aksama olmaksızın, faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam siparişlerimizde ve sevkiyatlarımızda önemli ölçüde bir iptal veya erteleme bulunmamaktadır.
 
Salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, Şirketimizde çalışan personelin ve ailelerinin sağlıkları ön plana alınarak, gerekli önlemler titizlikle alınmakta kamu otoritelerinin tüm yönlendirmeleri de dikkatle takip edilerek, gereği yapılmaktadır. Yapılan risk analizleri doğrultusunda eğitim çalışmaları ve sağlık taramaları yapılmış çalışma ortamlarının güvenliği sağlanmış ve yeni güvenli çalışma biçimleri uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, çalışma alanlarında, ortak kullanım alanlarında, personel servislerinde ve yemekhanelerde önleyici tedbirler dikkatle uygulamaya alınmıştır. Şirketimizde, bu dönemde, ofis çalışanları için uzaktan çalışma modeli uygulanmakta olup  toplantılar ise uzaktan, web tabanlı olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Yaşanan bu süreçte karşılaşılan tüm zorluklara rağmen, başta çalışanlarımız olmak üzere, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin de önemli katkıları ile, şu aşamada faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyecek bir durum oluşmamıştır. Faaliyetlerimize kesintisiz bir şekilde devam etmek açısından gerekli tüm önlemlerin alınmasına, kamu otoritelerinin kararları ile de uyumlu olacak şekilde devam edilecektir.
 
Bu duyurumuzla ilgili yeni bir gelişme olması halinde, pay sahiplerini usulüne uygun olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843566


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