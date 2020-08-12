***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Covid-19 salgını henüz ülkemizde görülmeden önceki dönemde önlemler almaya başlayarak yürüttüğü pandemi ile mücadele sürecinde çalışanlarının sağlığını, faaliyetlerinin devamlılığını ve halk sağlığını korumak amacıyla ve kamu otoritelerinin tedbirleri ile uyumlu olarak yaptığı çalışmalar, etkin bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede, tüm çalışanlarımıza gerekli eğitimler verilerek üretim bölümlerimizden ofislerimize kadar, çalışma ve ortak alanlarımızın tamamında hijyen, maske, sosyal mesafe ve diğer gerekli kurallarının titizlikle uygulanması sağlanmış böylelikle bu zorlu sürece Şirketimizin adaptasyonu gerçekleştirilmiştir. Değişen şartlara ve gelişmelere göre, güvenlik tedbirlerini daha da üst seviyelere taşımak üzere sürekli çalışmaktayız.Şirket olarak çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplumun sağlığını gözetmek ve aynı zamanda kesintisiz bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek için yaptığımız çalışmaların bir sonucu olarak Türk Standartları Enstitüsü ("TSE") tarafından yapılan denetimleri takiben, fabrikalarımızın gerekli tüm şartları yerine getirdikleri tespit edilmiş ve sanayi kuruluşları için verilen "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazanmıştır.Hissedarlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868303BIST