***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 09:19
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakkında Dünya Gazetesi yazarı Sayın Vahap Munyar tarafından kaleme alınan ve yayınlanan köşe yazısı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881869
BIST
10:331.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.188
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|Önceki Kapanış
|: 1.189
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1.192
En Düşük
1.186
10:337,9213
En Yüksek
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|: 0,14%
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|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,9330
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7,9337
En Düşük
7,9004
10:339,3089
En Yüksek
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|: 0,18%
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|Açılış
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484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:33
|EUYO
|3,41
|1.205.421
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|2.259.993
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|3.165.035
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|3.597.526
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|6.592.716
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|416.000
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|2.045.489
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|247.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,78
|481.274.898
|% -1,44
|
|ZOREN
|3,12
|413.132.185
|% 1,96
|
|SISE
|6,81
|207.799.184
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,95
|192.975.244
|% 2,63
|
|TUPRS
|82,55
|188.411.605
|% -1,26
|
|ZOREN
|3,12
|413.132.185
|% 1,96
|
|PETKM
|4,78
|481.274.898
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,95
|192.975.244
|% 2,63
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|AKENR
|2,69
|126.391.796
|% 3,07
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|KRDMD
|3,72
|171.566.847
|% 0,27
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9173
|7,9213
|% 0,14
|
|Euro
|9,3017
|9,3089
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,2603
|10,3118
|% -0,01
|
|Frank
|8,6317
|8,6837
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1044
|2,1149
|% 0,09
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|10:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-1,13
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,04
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|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,16
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