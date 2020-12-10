***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2020 21:45
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan WOLFGANG BERGER'in 10.12.2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle, yerine, Mondi Group bünyesinde Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapmakta olan TARIK DI ANIBA'nın 10.12.2020 tarihinden itibaren İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve söz konusu atamanın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.
Sayın TARIK DI ANIBA'nın kısa özgeçmişi aşağıdadır:
TARIK DI ANIBA, Finlandiya Lappeeranta Teknoloji Üniversitesi'nde Yeni Ambalaj Teknolojileri alanında ve Fas Hasan II Ünivesitesi'nde Elektrik ve Otomasyon Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.
Mondi Grup bünyesinde 17 yıldır görev almakta olan TARIK DI ANIBA, Satış, İş Geliştirme, Tedarik Zinciri ve Operasyonları gibi bir çok üst düzey pozisyonda liderlik görevi üstlenmiştir. Şuan Mondi Oluklu Mukavva Çözümleri İş Biriminde Satış ve Pazarlama Direktörü ve aynı zamanda Mondi Rusya Oluklu Mukavva Çözümleri Bölge Genel Müdürü pozisyonlarını yürütmektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892710
BIST
18:051.353
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En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8887
|7,8930
|% 0,88
|
|Euro
|9,5865
|9,5979
|% 1,54
|
|Sterlin
|10,4547
|10,5071
|% 0,11
|
|Frank
|8,8545
|8,9078
|% 1,14
|
|Riyal
|2,0967
|2,1072
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,20
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,67
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,07
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|1,53
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Seans Raporu
18:05
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17:59ISGSY
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 081 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, DOHOL
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TKFEN, TUPRS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.31 ) 1, 222
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, PAMEL, BERA, LINK, EUKYO, KRVGD, BRYAT, DITAS, SNPAM, GEDZA