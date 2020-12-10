***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2020 21:46
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan WOLFGANG BERGER yerine, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan TARIK DI ANIBA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892711
BIST
18:051.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.347
18:057,8930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0686
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9240
En Düşük
7,8188
18:059,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1472
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6156
En Düşük
9,4454
18:05465,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,50
|Açılış
|: 465,67
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
468,32
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8888
|7,8909
|% 0,85
|
|Euro
|9,5844
|9,5987
|% 1,55
|
|Sterlin
|10,4575
|10,5099
|% 0,13
|
|Frank
|8,8577
|8,9111
|% 1,18
|
|Riyal
|2,0976
|2,1081
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,55
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,73
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISGSY
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 081 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, DOHOL
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TKFEN, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.31 ) 1, 222
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, PAMEL, BERA, LINK, EUKYO, KRVGD, BRYAT, DITAS, SNPAM, GEDZA