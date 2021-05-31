***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi uyarınca açmış olduğumuz internet sitemizin "www.mondigroup.com.tr" olan adresinin, yönetim kurulu tarafından alınan 31/05/2021 tarihli karar uyarınca "www.monditirekutsan.com.tr" olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve bu karar 31/05/2021 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 31/05/2021 tarih ve 10338 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Mevzuat kapsamında şirket internet sitesinde yayımlanması gerekli olan bilgi, belge ve açıklamalar bundan sonra "www.monditirekutsan.com.tr" adresinde yayımlanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939179BIST