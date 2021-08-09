Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.08.2021 12:12



***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının ilişkili taraflar ile 2021 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmuştur: 
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden, MTK'nın Mondi Packaging Paper Sales GmbH ile 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan hammadde alım işleminin 2020 yılı satılan malın maliyetine oranının 10%'undan fazlasına ulaşması öngürülmekte, bununla birlikte ilgili tebliğ maddesine istinaden oranların hesaplanmasında, ayrı olarak % 10'u aşmayan fakat aynı nitelikteki işlemlerin toplu değerlendirilmesi esas olduğu için Mondi Stambolijski EAD ile de yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alım işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisinde gerçekleşmesi beklenen tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2020 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyetine oranının niteliksel olarak toplandığında diğer grup şirketi ile birlikte %10'u aşması öngörülmektedir. İşbu raporda belirtilen ilişkili taraflar ile yapılan ve 2021 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları hakkında bilgi sunulmuştur. İç emsal çalışmaları sonucunda Şirketin ilişkili taraflardan yapmış olduğu hammadde alımlarında uygulanan fiyatların piyasa koşulları ve emsal bedel kavramı kapsamında değerlendirilmesi sonucunda hammadde alımları ile ilgili emsallere uygunluk prensibine aykırı bir durum tespit edilmemiştir."
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955916


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:101.435
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.437  
Önceki Kapanış :  1.435  
En Yüksek
1.443 En Düşük
1.433
BIST En Aktif Hisseler15:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GENIL 14,30 573.180.760 % 10,00  
SANKO 11,35 17.376.712 % 9,98  
RODRG 16,22 9.018.680 % 9,97  
EDATA 17,76 28.533.221 % 9,97  
EMNIS 22,54 247.209 % 9,95  
daha fazla
15:10 Alış Satış %  
Dolar 8,6394 8,6464 % 0,36  
Euro 10,1692 10,1747 % 0,20  
Sterlin 11,9590 12,0190 % 0,36  
Frank 9,3903 9,4469 % 0,13  
Riyal 2,2977 2,3092 % 0,31  
daha fazla
15:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.743 -20,03  
Altın Gr. 485 485 -3,28  
Cumhuriyet 3.225 3.274 -19,00  
Tam 3.211 3.292 -17,61  
Yarım 1.552 1.592 -8,52  
Çeyrek 778 796 -4,26  
Gümüş.Ons 23,91 23,95 -0,40  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 -0,08  
B. Petrol 68,21 68,21 -2,49  
Seans Raporu 15:10
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru