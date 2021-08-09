***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının ilişkili taraflar ile 2021 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmuştur:"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden, MTK'nın Mondi Packaging Paper Sales GmbH ile 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan hammadde alım işleminin 2020 yılı satılan malın maliyetine oranının 10%'undan fazlasına ulaşması öngürülmekte, bununla birlikte ilgili tebliğ maddesine istinaden oranların hesaplanmasında, ayrı olarak % 10'u aşmayan fakat aynı nitelikteki işlemlerin toplu değerlendirilmesi esas olduğu için Mondi Stambolijski EAD ile de yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alım işlemlerinin 2021 hesap dönemi içerisinde gerçekleşmesi beklenen tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2020 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyetine oranının niteliksel olarak toplandığında diğer grup şirketi ile birlikte %10'u aşması öngörülmektedir. İşbu raporda belirtilen ilişkili taraflar ile yapılan ve 2021 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları hakkında bilgi sunulmuştur. İç emsal çalışmaları sonucunda Şirketin ilişkili taraflardan yapmış olduğu hammadde alımlarında uygulanan fiyatların piyasa koşulları ve emsal bedel kavramı kapsamında değerlendirilmesi sonucunda hammadde alımları ile ilgili emsallere uygunluk prensibine aykırı bir durum tespit edilmemiştir."Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955916BIST