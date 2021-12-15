***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan TARIK ANIBA'nın 15.12.2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle, yerine, Mondi Group bünyesinde Endüstriyel Torbalar ve Oluklu Mukavvadan Sorumlu Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan ARZU SEMA ÇAKMAK'ın 15.12.2021 tarihinden itibaren İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve söz konusu atamanın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.Sayın ARZU SEMA ÇAKMAK'ın kısa özgeçmişi aşağıdadır:7 Eylül 1989 tarihinde doğan Arzu Sema Çakmak, 2014 yılında Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans, 2021 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Arzu Sema Çakmak, 2017 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'ndan denkliğini almış, 2018 yılında Viyana Barosu'nun avukatlık sınavını başarı ile geçmiştir. 2014-2018 yılları arasında Schoenherr Attorneys-at-Law hukuk bürosunda çalışmıştır.Arzu Sema Çakmak, 2018 yılından itibaren Mondi Group bünyesinde çalışmakta olup, bugüne dek Mondi Group bünyesinde Grup Ekonomik Yaptırımlar Uyum Görev Vekili, Oluklu Mukavvadan Sorumlu Segment Uyum Görevlisi ve Endüstriyel Torbalar ve Oluklu Mukavvadan Sorumlu Hukuk Müşaviri pozisyonlarında görev almıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983402BIST