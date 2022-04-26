***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 14:37
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin İzmir/Tire fabrikasının hurda kâğıt depolama alanında, dün (25.04.2022) akşam saatlerinde küçük çaplı bir yangın çıkmış, ancak tesis yangın söndürme ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, yangın kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alınmıştır. Yangının çıktığı alan, üretim tesislerine uzak bir konumda bulunduğundan, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmemiştir. Yangında sadece sınırlı bir atık/hurda kâğıt (oluklu mukavva hammaddesi) kaybı yaşanmış olup, söz konusu olay, olağan üretimimizde ve operasyonel faaliyetlerimizde herhangi kesinti, aksaklık veya iş kaybına sebebiyet vermemiştir. Halihazırda tesis operasyonuna olağan şekilde devam etmektedir. Yangının kesin çıkış nedeni ile yangının sebep olduğu maddi zarar henüz tam olarak belirlenememiş olup, konuya ilişkin inceleme ve çalışmalar devam etmektedir. Yangın soğutma ve alan temizleme çalışmaları, 26.04.2022 öğlen saatlerinde tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023794
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|PKART
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|ETILR
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|KAPLM
|71,35
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|DAGHL
|27,92
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|SILVR
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|2.049.112.143
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|ODAS
|2,47
|685.996.331
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|KRDMD
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|AKBNK
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|Satış
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-16,74
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|Altın Gr.
|899
|900
|-6,80
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|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
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|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
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|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|11,19
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|0,01
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|103
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