***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 69919-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni ilgili şirketi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralarak birleşmiş, ilgili birleşme 30/09/2022 tarihinde İstanbul ve Tire Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde tescil edilmiştir.Külli halefiyet ilkesi gereğince Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin %100 pay sahibi olduğu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 978886-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Şirketimizin bir iştiraki haline gelmiştir. Söz konusu iştirakin Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin defter ve kayıtlarına yansıtılması ile ilgili işlemler ile bu kapsamda Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilmesi gereken işlemler ayrıca yerine getirilecektir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066345BIST