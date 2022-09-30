***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 16:01
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 69919-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni ilgili şirketi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralarak birleşmiş, ilgili birleşme 30/09/2022 tarihinde İstanbul ve Tire Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde tescil edilmiştir.
Külli halefiyet ilkesi gereğince Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin %100 pay sahibi olduğu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 978886-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Şirketimizin bir iştiraki haline gelmiştir. Söz konusu iştirakin Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin defter ve kayıtlarına yansıtılması ile ilgili işlemler ile bu kapsamda Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilmesi gereken işlemler ayrıca yerine getirilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066345
BIST
17:173.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 20,34
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:1718,5134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:1718,1210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0364
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:17994,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,22
|Açılış
|: 994,15
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:17
|CONSE
|4,51
|128.533.291
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.248.827
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.154.840
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,13
|2.559.248.487
|% -7,82
|
|ELITE
|25,40
|32.156.912
|% -5,86
|
|PENTA
|388,10
|22.793.323
|% -5,23
|
|KZBGY
|20,30
|219.579.316
|% -4,96
|
|THYAO
|68,55
|2.666.464.523
|% -0,07
|
|ISGYO
|6,13
|2.559.248.487
|% -7,82
|
|SASA
|68,20
|2.250.630.879
|% 3,57
|
|ASELS
|29,22
|1.675.185.533
|% -2,27
|
|ALARK
|57,45
|1.586.717.812
|% 2,04
|
|ISGYO
|6,13
|2.559.248.487
|% -7,82
|
|EKGYO
|3,84
|1.374.952.563
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,11
|1.364.869.599
|% 1,14
|
|ODAS
|6,20
|1.169.758.116
|% 4,38
|
|TSKB
|2,44
|454.301.452
|% -2,79
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5048
|18,5134
|% 0,04
|
|Euro
|18,1178
|18,1210
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,4916
|20,5943
|% -0,08
|
|Frank
|18,8062
|18,9194
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9104
|4,9350
|% 0,04
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|12,31
|
|Altın Gr.
|994
|994
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.685
|6.754
|22,00
|
|Yarım
|3.252
|3.302
|11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,16
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|-0,68
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32KORDS
Yüzde 4.50 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 756, 808 adet işlem
-
17:31TUKAS
Yüzde 5.61 oranında artışla 13.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 027, 679 adet işlem
-
17:30TKNSA
Yüzde 6.47 oranında artışla 12.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 643, 172 adet işlem
-
17:29TTRAK
Yüzde 7.81 oranında artışla 277.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 745 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 3, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 39, 878.00 milyon TL de