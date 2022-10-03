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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2022 09:51
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 69919-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni ilgili şirketi tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralarak birleşmiş, ilgili birleşme 30/09/2022 tarihinde İstanbul ve Tire Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde tescil edilmiştir. Söz konusu birleşme nedeniyle operasyonları genişleyen şirketimiz bünyesinde önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan kişi ve pozisyonlarda aşağıdaki değişikliler gerçekleşmiştir:
Bölge ve Fabrika Genel Müdürlükleri ile Yatırım Direktörlüğü'nden sorumlu, Şirket Genel Müdürü'ne bağlı olacak şekilde Operasyon Direktörü (COO) pozisyonu oluşturulmuştur ve bu pozisyona Yılmaz Selçuk atanmıştır.
Şirket İnsan Kaynakları Direktörü Kaan Çağın görevinden ayrılmıştır.
Şirket Genel Müdürü'ne direkt bağlı olacak şekilde Ülke İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonu oluşturulmuş ve bu pozisyona Gülçin Turgut Saygı atanmıştır.
Satış ve Pazarlama Direktörü Metin Morhayim görevinden ayrılmış, yerine Hasan Tankut Özcan atanmıştır.
Tedarik Zinciri Direktörü Hidayet Cem Özkan görevinden ayrılmış, yerine İbrahim Karakoç atanmıştır.
Yeni açılan Marmara Bölge Genel Müdürü pozisyonuna Selda Ercantan Aksoy atanmıştır.
Tire Kutu Fabrikası ve Tire Kağıt Fabrikası İşletme Genel Müdürü pozisyonlarını sürdürmekte olan Can Sayar, yeni oluşturulan Ege Bölge Genel Müdürü pozisyonuna atanmıştır.
Adana ve Karaman İşletme Genel Müdürü Hakan Arı görevinden ayrılmıştır. Adana Fabrika İşletme Genel Müdürü pozisyonuna Cemil Cahit Çağlar ve Karaman Fabrika İşletme Genel Müdürü pozisyonuna Mustafa Kemal Cirit atanmıştır.
                  
Operasyon Direktörü'ne bağlı olacak şekilde Yatırım Direktörü pozisyonu oluşturulmuş ve bu pozisyona Ender Sel atanmıştır.
Kamuya saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066533


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