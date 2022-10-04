***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 15:10
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi uyarınca açmış olduğumuz internet sitemizin "www.monditirekutsan.com.tr" olan adresinin, yönetim kurulu tarafından alınan 30/09/2022 tarihli karar uyarınca "www.mondigroup.com.tr" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilmesi gereken işlemler ayrıca yerine getirilecektir.
Mevzuat kapsamında şirket internet sitesinde yayımlanması gerekli olan bilgi, belge ve açıklamalar bundan sonra "
www.mondigroup.com
.tr
" adresinde yayımlanacaktır.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066982
BIST
16:233.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 62,50
|Açılış
|: 3.436
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|Önceki Kapanış
|: 3.392
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3.481
En Düşük
3.400
16:2318,5444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 18,5350
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|Önceki Kapanış
|: 18,5830
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En Düşük
18,3376
16:2318,4164
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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16:231.019,18
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|Açılış
|: 1.019,18
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|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
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1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:21
|AKSA
|66,00
|525.103.653
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.986.316
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.395.507.381
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|186.919.289
|% 9,94
|
|KUYAS
|9,62
|54.699.825
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,80
|6.416.792.577
|% 2,77
|
|SASA
|78,40
|3.395.507.381
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,65
|3.147.275.811
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,01
|2.974.873.485
|% 3,09
|
|VAKBN
|7,91
|2.915.457.750
|% 3,81
|
|YKBNK
|8,01
|2.974.873.485
|% 3,09
|
|VAKBN
|7,91
|2.915.457.750
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,23
|1.482.492.772
|% -0,24
|
|HALKB
|8,20
|2.332.276.640
|% 6,91
|
|TSKB
|2,67
|755.135.444
|% 0,75
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5192
|18,5470
|% -0,02
|
|Euro
|18,4055
|18,4201
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,0114
|21,1167
|% 0,35
|
|Frank
|18,7440
|18,8569
|% 0,68
|
|Riyal
|4,9191
|4,9437
|% -0,02
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,89
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,35
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.830
|6.898
|25,00
|
|Yarım
|3.328
|3.370
|13,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.685
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,53
|0,16
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|2,48
|