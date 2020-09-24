***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 15:58
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
WOLFGANG BERGER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.05.2018 İcrada Görevli Değil Finans Direktörü - Mondi Corrugated Services GmbH Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Mehmet Olcay Hephız Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 28.05.2018 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET SAİT GÖZÜM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.05.2018 İcrada Görevli Değil Mondelez International / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim komitesi başkanı ve Risk komitesi başkanı Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Başkan
HAKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.05.2018 İcrada Görevli Değil Mondelez International /Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Global Dealings Group/ Kurucu ve Yönetici Ortak , Albright Stonebridge Group / Baş Danışman Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanI, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
JOSEPH HUBERTUS ANNA RAYMUNDS SCHOONBROOD Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 16.05.2018 İcrada Görevli Değil COO - Mondi Corrugated Services GmbH Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876494
BIST
16:241.118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 15,29
|Açılış
|: 1.099
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|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:247,6387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0622
|Açılış
|: 7,7000
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|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:248,8957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0804
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
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9,0226
En Düşük
8,8062
16:24455,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,71
|Açılış
|: 455,92
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|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:22
|BRYAT
|148,50
|60.848.230
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.245.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.895.804
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|SONME
|16,74
|13.281.061
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.237.663
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|PKENT
|801,10
|301.963
|% -10,00
|
|GARAN
|6,96
|2.920.129.209
|% 5,78
|
|SISE
|6,82
|1.086.040.577
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|866.685.135
|% -0,30
|
|AKBNK
|4,99
|795.954.232
|% 4,83
|
|YKBNK
|2,11
|672.456.324
|% 4,46
|
|GARAN
|6,96
|2.920.129.209
|% 5,78
|
|YKBNK
|2,11
|672.456.324
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|866.685.135
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|459.808.045
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,58
|283.502.502
|% 2,60
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6306
|7,6378
|% -0,82
|
|Euro
|8,8799
|8,8957
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,7252
|9,7740
|% -0,52
|
|Frank
|8,2252
|8,2748
|% -0,97
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% -0,77
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-9,44
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.022
|3.101
|-44,82
|
|Yarım
|1.461
|1.500
|-21,69
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,84
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,04
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,47
|41,47
|-0,30
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Seans Raporu
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16:31YAPRK
Yüzde 9.98 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 485, 239 adet işlem
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16:29XU100
Endeks 1, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 15, 633.00 milyon TL de
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAL, KOZAA