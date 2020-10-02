***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2020 17:17
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Hidayet Cem ÖZKAN Tedarik Zinciri Direktörü Tedarik Zinciri Direktörü YOK
SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü ( vekaleten) Genel Müdür (CEO) YOK
Hakan ARI Adana Fabrika İşletme Genel Müdürü Adana Fabrika İşletme Genel Müdürü YOK
HAKAN ARI Karaman Fabrika İşletme Genel Müdürü Karaman Fabrika İşletme Genel Müdürü YOK
CAN SAYAR Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü YOK
CAN SAYAR Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü YOK
AYŞE İLİK Finans Direktörü Finans Direktörü YOK
KAAN ÇAĞIN İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü YOK
METİN MORHAYİM Satış ve Pazarlama Direktörü Satış ve Pazarlama Direktörü YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878052
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:057,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
18:059,1081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
18:05475,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,17
|Açılış
|: 475,68
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|9,02
|142.734.607
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|3.257.319
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.711.239
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.618.522
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.535.226
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.494.303
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|843.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.919.258
|% -9,98
|
|KSTUR
|178,70
|1.495.898
|% -9,97
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.291.221.299
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|604.245.636
|% 3,18
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7674
|7,7731
|% 0,35
|
|Euro
|9,0920
|9,1081
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0181
|10,0683
|% 0,72
|
|Frank
|8,4110
|8,4617
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0647
|2,0751
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-3,42
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,82
|39,82
|-1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
-
17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS