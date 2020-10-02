***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHidayet Cem ÖZKAN Tedarik Zinciri Direktörü Tedarik Zinciri Direktörü YOKSEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü ( vekaleten) Genel Müdür (CEO) YOKHakan ARI Adana Fabrika İşletme Genel Müdürü Adana Fabrika İşletme Genel Müdürü YOKHAKAN ARI Karaman Fabrika İşletme Genel Müdürü Karaman Fabrika İşletme Genel Müdürü YOKCAN SAYAR Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü YOKCAN SAYAR Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü YOKAYŞE İLİK Finans Direktörü Finans Direktörü YOKKAAN ÇAĞIN İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü YOKMETİN MORHAYİM Satış ve Pazarlama Direktörü Satış ve Pazarlama Direktörü YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878052BIST