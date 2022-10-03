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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2022 10:21
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN SAYAR Ege Bölge Genel Müdürü Yönetici Tire Kutu & Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü Yok
AYŞE İLİK Finans Direktörü Yönetici Finans Direktörü Yok
GÜLÇİN TURGUT SAYGI Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Yok
HASAN TANKUT ÖZCAN Satış ve Pazarlama Direktörü Yönetici Yok
İBRAHİM KARAKOÇ Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici Yok
SELDA AKSOY Marmara Bölge Genel Müdürü Yönetici Yok
CEMIL CAHİT ÇAĞLAR Adana İşletme Genel Müdürü Yönetici Yok
MUSTAFA KEMAL CİRİT Karaman İşletme Genel Müdürü Yönetici Yok
ENDER SEL Yatırım Direktörü Yönetici Yok
YILMAZ SELÇUK Operasyon Direktörü Yönetici Yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066562


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BIST En Aktif Hisseler11:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 49,98 59.208.573 % 9,99  
ROYAL 5,70 117.409 % 9,83  
ZOREN 3,92 172.031.449 % 9,80  
AKYHO 2,15 10.534.857 % 9,69  
RAYSG 14,19 1.331.748 % 8,32  
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11:55 Alış Satış %  
Dolar 18,5529 18,5765 % 0,40  
Euro 18,2153 18,2347 % 0,54  
Sterlin 20,7910 20,8953 % 0,91  
Frank 18,7142 18,8269 % 0,23  
Riyal 4,9244 4,9491 % 0,29  
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11:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 2,06  
Altın Gr. 993 994 5,36  
Cumhuriyet 6.624 6.724 -33,00  
Tam 6.681 6.739 7,00  
Yarım 3.250 3.292 1,00  
Çeyrek 1.630 1.646 0,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,43 0,38  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,27  
B. Petrol 88,75 88,75 3,61  
Seans Raporu 11:55
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