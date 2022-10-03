***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 10:21
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN SAYAR Ege Bölge Genel Müdürü Yönetici Tire Kutu & Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü Yok
AYŞE İLİK Finans Direktörü Yönetici Finans Direktörü Yok
GÜLÇİN TURGUT SAYGI Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Yok
HASAN TANKUT ÖZCAN Satış ve Pazarlama Direktörü Yönetici Yok
İBRAHİM KARAKOÇ Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici Yok
SELDA AKSOY Marmara Bölge Genel Müdürü Yönetici Yok
CEMIL CAHİT ÇAĞLAR Adana İşletme Genel Müdürü Yönetici Yok
MUSTAFA KEMAL CİRİT Karaman İşletme Genel Müdürü Yönetici Yok
ENDER SEL Yatırım Direktörü Yönetici Yok
YILMAZ SELÇUK Operasyon Direktörü Yönetici Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066562
BIST
11:573.264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 83,98
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.267
En Düşük
3.196
11:5718,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0661
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
11:5718,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1120
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
11:57992,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,57
|Açılış
|: 992,79
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler11:55
|BARMA
|49,98
|59.208.573
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|172.031.449
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|10.534.857
|% 9,69
|
|RAYSG
|14,19
|1.331.748
|% 8,32
|
|ULUFA
|4,50
|10.354.205
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|421.320
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.539.796
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|INVEO
|17,25
|45.933.640
|% -6,71
|
|THYAO
|75,30
|2.813.111.876
|% 6,66
|
|TUPRS
|312,00
|1.127.735.617
|% 7,73
|
|SASA
|68,10
|868.937.979
|% -0,15
|
|SISE
|26,32
|692.489.312
|% 3,54
|
|EKGYO
|3,96
|670.104.270
|% 2,33
|
|EKGYO
|3,96
|670.104.270
|% 2,33
|
|YKBNK
|7,22
|664.487.757
|% 2,12
|
|ODAS
|6,33
|449.180.771
|% -0,16
|
|ISCTR
|7,71
|417.707.388
|% 2,53
|
|AKBNK
|11,53
|600.411.132
|% 2,13
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5529
|18,5765
|% 0,40
|
|Euro
|18,2153
|18,2347
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,7910
|20,8953
|% 0,91
|
|Frank
|18,7142
|18,8269
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9244
|4,9491
|% 0,29
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|2,06
|
|Altın Gr.
|993
|994
|5,36
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.681
|6.739
|7,00
|
|Yarım
|3.250
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,27
|
|B. Petrol
|88,75
|88,75
|3,61
|
Seans Raporu
11:55
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