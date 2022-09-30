***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
30.09.2022 15:59
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Yeni Unvan
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
30/09/2022
Açıklamalar
Şirketimizin yeni unvanı 30/09/2022 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066343
BIST
17:183.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 19,91
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:1818,5188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:1818,1148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0426
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:18993,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,00
|Açılış
|: 993,93
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CONSE
|4,51
|128.533.291
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.248.827
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.154.840
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,13
|2.559.248.487
|% -7,82
|
|ELITE
|25,40
|32.156.912
|% -5,86
|
|PENTA
|388,10
|22.793.323
|% -5,23
|
|KZBGY
|20,30
|219.579.316
|% -4,96
|
|THYAO
|68,55
|2.666.464.523
|% -0,07
|
|ISGYO
|6,13
|2.559.248.487
|% -7,82
|
|SASA
|68,20
|2.250.630.879
|% 3,57
|
|ASELS
|29,22
|1.675.185.533
|% -2,27
|
|ALARK
|57,45
|1.586.717.812
|% 2,04
|
|ISGYO
|6,13
|2.559.248.487
|% -7,82
|
|EKGYO
|3,84
|1.374.952.563
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,11
|1.364.869.599
|% 1,14
|
|ODAS
|6,20
|1.169.758.116
|% 4,38
|
|TSKB
|2,44
|454.301.452
|% -2,79
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5024
|18,5151
|% 0,05
|
|Euro
|18,1070
|18,1118
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,4922
|20,5950
|% -0,08
|
|Frank
|18,8153
|18,9286
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9108
|4,9354
|% 0,05
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|11,70
|
|Altın Gr.
|995
|995
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.693
|6.762
|30,00
|
|Yarım
|3.256
|3.306
|15,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-0,76
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31TUKAS
Yüzde 5.61 oranında artışla 13.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 027, 679 adet işlem
-
17:30TKNSA
Yüzde 6.47 oranında artışla 12.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 643, 172 adet işlem
-
17:29TTRAK
Yüzde 7.81 oranında artışla 277.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 745 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 3, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 39, 878.00 milyon TL de
-
17:27KAREL
Yüzde 4.86 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 309, 962 adet işlem