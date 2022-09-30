***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanMondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Yeni UnvanMondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi30/09/2022AçıklamalarŞirketimizin yeni unvanı 30/09/2022 tarihinde Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066343BIST