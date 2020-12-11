***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.12.2020 09:55
***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan WOLFGANG BERGER yerine, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan TARIK DI ANIBA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892731
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